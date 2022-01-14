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Шесть рекомендаций о том, как улучшить свой сон

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  • 14.01.2022, 21:55
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Шесть рекомендаций о том, как улучшить свой сон

В спальне должно быть тихо, темно и прохладно.

Как мы хорошо знаем регулярный сон позитивно сказывается на нашем здоровье, но в современном мире недосып — практически постоянный спутник человека. Какие же советы может дать наука для улучшения сна, а вместе с ним и нашего самочувствия? На этот вопрос отвечает «Популярная механика».

Совет первый: обратите внимание на то место, где спите. В вашей спальне должно быть тихо, темно и прохладно.

Совет второй: следите за часами. Ложитесь спать и просыпайтесь по расписанию (даже в выходные). Это помогает укрепить ваш циркадный ритм, и в дальнейшем поможет просыпаться без всяких проблем. И по утрам не говорите, что еще десять минут — и все будет нормально. Если решили встать, к примеру, в восемь утра, то вставайте, иначе просыпаться к условленному времени каждый раз будет все труднее.

Совет третий: занимайтесь физическими упражнениями как минимум за шесть часов до сна. Да, утомление после спортзала или пробежки может спровоцировать сон, но обычно повышенная температура, возникающая из-за активной работы тела, наоборот мешает нам заснуть.

Совет четвертый: если вы хотите подремать днем, то делайте это до 4 часов дня и максимум 30 минут. Иначе вы нарушите свой ритм, и ночью будет очень трудно заснуть.

Совет пятый: следите за употреблением кофеина. Постарайтесь не употреблять никаких напитков, содержащих кофеин, после полудня. Распад кофеина занимает около пяти часов, но в нашей системе он может оставаться все 14 часов.

Совет шестой: не засыпайте перед включенным телевизором. Это может крайне негативно сказаться на ваших внутренних часах и выработке мелатонина.

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