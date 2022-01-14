закрыть
14 января 2022, пятница, 23:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Сенат США подан еще один законопроект о санкциях против Путина и олигархов РФ

  • 14.01.2022, 22:49
  • 2,136
В Сенат США подан еще один законопроект о санкциях против Путина и олигархов РФ
Фото: UpstateNYer

Что в нем?

Американский сенатор Марко Рубио представил законопроект о введении немедленных и жестких санкций против России и лично президента РФ Путина на случай, если российские войска вторгнутся в Украину. Об этом сообщается на сайте сенатора, пишет liga.net.

Рубио пишет, что санкции коснутся секторов российской экономики, от которых режим Путина зависит в плане личного обогащения.

"Основная часть любой стратегии, направленной на то, чтобы заставить Путина отступить, состоит в том, чтобы сделать последствия вторжения крайне болезненными для олигархов, поддерживающих его контроль над Россией", — сказал Рубио. Он призвал своих коллег из Сената к сотрудничеству, чтобы принять этот законопроект, "пока не стало слишком поздно".

Документ предусматривает, что каждые 20 дней директор национальной разведки должен представлять Конгрессу отчет о том, нарушила ли Российская Федерация или ее марионетки территориальную целостность Украины.

В случае вторжения российских войск в Украину, согласно законопроекту, в течение 10 дней президент США обязан ввести следующие санкции:

- заблокировать собственность и отозвать визы Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, а также российских олигархов, против которых были введены санкции в 2017 году;

- запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах экономики;

- ввести санкции против SWIFT, если SWIFT не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, подпадающим под действие законопроекта;

- немедленно ввести санкции против Северного потока-2 и разработать стратегию, как США будут поощрять другие страны к введению санкций против России.

12 января демократы в Сенате США представили законопроект о санкциях против российских юридических и физических лиц. 13 января Сенат не принял законопроект о введении санкций против Северного потока-2, которого добивался сенатор-республиканец Тед Круз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников