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Мастер Таро: Лукашенко смертельно болен

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  • 15.01.2022, 9:38
  • 9,412
Мастер Таро: Лукашенко смертельно болен

Кто-то из окружения диктатора ускоряет отток его жизненной энергии.

Мастер Таро Рамир в своем видеоблоге провел расклад карт на вопросы, связанные со здоровьем Лукашенко.

При первом раскладе карт мастер Таро выяснил, что энергетическая защита от негативных внешних воздействий у Лукашенко уже не работает. По мнению мастера, в окружении диктатора есть «женщина-ведьма», которая якобы должна его защищать, но она поменяла позицию и уже некоторое время работает в ущерб Лукашенко. В итоге диктатор постоянно теряет силы. Человек, которому выпали такие карты, буквально «тухнет» на глазах.

Мастер также утверждает, что в настоящее время на Лукашенко лежит сильная «порча», которая была наложена на него через какие-то подарки. Эта негативная программа нацелена на проблемы со здоровьем, а также на то, чтобы человек сбился с пути и принимал вредящие ему решения.

Рамир также сделал раскладку карт Таро на прямой вопрос о физическом здоровье Лукашенко. Карты для диктатора выпали очень плохие: они указывают на наличие у него смертельной болезни, которая непосредственно ведет к кладбищу. Кроме того, одна из карт «Три парки», указывает на то, что у Лукашенко есть какое-то наследственное расстройство. Она же указывает на кармический характер проблем со здоровьем у диктатора и их неизбежность .

«Со здоровьем у Лукашенко все очень плохо», — подвел итог расклада карт мастер Таро.

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