Кремлевская операция прикрытия Иван Преображенский, DW

15.01.2022, 11:42

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Москва изначально планировала встречи в Женеве, Брюсселе и Вене как камуфляж.

Это следует из заявлений и действий руководства РФ после 10 января.

Российские дипломаты в один голос говорят о провале переговоров с США, НАТО и ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибегает при этом к непонятным иностранцам, но в целом угрожающим метафорам: "Мы очень терпеливы. Но вы знаете же, что мы долго запрягаем? Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать...". При этом он же рассказывает, что ждет от американцев ответа "в течение недели буквально, плюс-минус". Когда же правдивы Лавров и вся кремлевская дипломатия? Когда говорит об ожидании предложений от США или же когда угрожает разместить ракеты на Кубе и самостоятельно обеспечить "свою безопасность"?

Игра на повышение

Запугивание потенциального противника - это один из способов Кремля в последние годы вести переговоры. Этот способ придумали не россияне. Им, например, давно пользуется Северная Корея, которая так выбивает себе послабления в международных санкциях или очередные гуманитарные поставки риса. При этом в серьезность угрозы применения ядерного оружия со стороны КНДР никто уже всерьез не верит, к шантажу такого рода привыкли. Впрочем, риса иногда подкидывают.

Оказаться в такой же ситуации с рисом России вряд ли грозит. А вот перестараться с "повышением ставок" вполне можно. В НАТО уже прямо констатируют, что не понимают, чего ждать от Кремля. Готов ли он напасть на Украину или какую-то другую страну? Появятся ли российские войска в Украине или в Беларуси, а, может быть, на границе со странами Балтии? Если все эти таинственные угрозы так и не реализуются, то к ним привыкнут и постепенно перестанут верить в их серьезность. И дальше шантаж и повышение ставок станет невозможным. Останется или переходить от угроз к военным действиям - или откатывать назад, "теряя лицо".

Путин навсегда и другие "гибридные угрозы"

Второй вариант - это камуфлирование реальных действий при помощи российских дипломатов в Брюсселе, Вене и Женеве. Пугать "военной реакцией", как Сергей Рябков, или намекать на возможность размещения ракет на Кубе. Стягивать войска к границам Украины и проводить учения в Западном военном округе.

А в это время, например, готовиться к аннексии "братской Беларуси". Или разрабатывать план политического транзита на 2022 год, согласно которому Владимир Путин, который может спокойно сидеть на своем посту до 2024 года, переизберется именно сейчас. Момент подходящий - протестовать почти некому. Все оппозиционные политические организации и структуры гражданского общества в России разгромлены. Мне самому казалось, что это делается ради мобилизации перед давлением на Украину. Ну, а вдруг - причина другая?

Кто-то хочет пострелять?

Впрочем, самая очевидная причина та же, что на поверхности. Все больше похоже на то, что Кремль затеял эти переговоры просто, чтобы доказать всему миру и российским гражданам, что сделал все возможное, чтобы предотвратить начало войны. Ведь все мы знаем из советских учебников истории, что Россия никогда не выступала агрессором, она только оборонялась.

Вот и в этот раз, чтобы новая война была поддержана населением, она должна выглядеть, как вынужденный ответ на происки враждебного Запада, который за 30 лет после распада СССР подобрался к самым российским границам.

Поэтому Кремль фактически игнорирует здравые проекты, явно отвечающие интересам безопасности России, вроде введения нового запрета на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Он свое решение повоевать - если ультиматум не будет принят Западом на все 100%, а лучше 120% - принял еще до того, как предложения по соглашениям с НАТО и США были опубликованы.

Переговоры - только предлог

Какова реальная мотивация российского руководства, станет ясно уже в ближайшие недели. Дороговато и сложно месяцами держать в боевой готовности примерно стотысячную группировку войск у границы с Украиной.

Пока же ясно одно. Сами переговоры для Кремля точно являются только предлогом к чему-то большему. И это значит, что у консультаций с США, НАТО и ОБСЕ изначально практически не было шансов завершиться успехом. Геополитическая тачка Путина и Лаврова уже несется на Запад птицей-тройкой, а может даже и фениксом, который рассчитывает не сгореть в огне новой войны, а наоборот возродиться.

Иван Преображенский, DW

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