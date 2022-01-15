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Заграничные покупки и посылки: какие лимиты на ввоз сейчас действуют для белорусов

  • 15.01.2022, 14:17
  • 2,636
Заграничные покупки и посылки: какие лимиты на ввоз сейчас действуют для белорусов

Для некоторых товаров есть особые ограничения.

Пандемия коронавируса и закрытые границы заставили многих белорусов забыть о заграничном шопинге, пишет myfin.by. Но есть надежды, что в этом году возможностей для поездок будет больше. Поэтому не лишним будет вспомнить, что и в каком количестве мы можем привести из-за границы, а также заказать посылкой.

Сначала определимся с главными общими правилами. Начнем с того, что можно ввозить свободно и без дополнительных платежей.

Правило первое – ввезти можно только товары для личного (семейного) пользования. И сделать это может только физическое лицо.

Пошлинами, сборами и налогами облачается все, что ввозят организации, предприниматели и даже рядовые путешественники для коммерческих целей. Просто заявить, что вы везете какие-то вещи для себя, недостаточно. Таможня проверит и состав багажа, и количество вещей, и число уже сделанных поездок. А потом будет решать, признать то, что вы везете, товаром для личного пользования или нет. Решит, конечно, не произвольно, а по существующим нормам.

Нормы беспошлинного ввоза на 1 человека:

на самолете можно ввозить любые не запрещенные к обороту и перевозке товары, общим весом не более 50 кг и общей стоимостью до 10 000 евро;

любым наземным транспортом или пешком можно беспошлинно доставить в Беларусь товары общим весом до 25 кг, общей стоимостью до 500 евро;

особые правила для посылок из-за границы – одно отправление не может быть дороже 22 евро и не тяжелее 10 кг.

Перечисленное не касается спиртного и сигарет, для них другие нормы, а также: медалей и других наград, спортивного инвентаря, оборудования для фото и видео. Конечно, если все это провозится не в коммерческих целях.

Для некоторых товаров есть особые ограничения:

все спиртные напитки (включая пиво) – не более 3 литров на каждое лицо старше 18 лет;

табачные изделия: 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 грамм, или все это вместе, но весом не более 250 гр. в одного человека старше 18 лет;

икра осетровых рыб (это не только осетр, но также белуга, севрюга и др.) – 250 граммов;

рыба и ракообразные (не только раки, но, например – лобстеры и др.) – не более 5 кг.

Беспошлинный ввоз вообще не распространяется на:

оборудование для фотолабораторий;

медицинское оборудование, за исключением нужного путешественнику в дороге;

солярии и парикмахерские кресла.

Для посылок есть дополнительные ограничения. Нельзя пересылать:

алкоголь и табачные изделия, в любом количестве;

быстро портящиеся продукты питания;

оружие, боеприпасы, ядовитые и прочие опасные вещества.

Напомним, что в Беларусь нельзя ввозить все запрещенное к обороту в нашей стране, даже если подобное разрешено в других государствах.

Что делать если нормы превышены

Если превышены нормы ввоза, то придется уплатить пошлину (или отказаться от купленных вещей).

Однако пошлиной облагается не весь товар, а только превышение норм по сумме или по весу. Если превышено и то, и другое, таможня взимает тот платеж, который больше.

Величина пошлины – 15%, но не менее 2 евро за 1 кг.

Напомним, пошлину в 30% (не менее 4 евро) уже отменили, также отменили суммарный месячный лимит на посылки.

Теперь разберемся с порядком расчета пошлины. Представим, что ваша посылка оценена в 52 евро:

52 – 22 = 30 евро – величина превышения;

30 х 0,15 = 4,5 евро – сумма платежа.

С лишним весом еще проще. Если посылка весит более 10 кг, то за каждый килограмм сверх нормы вы платите по 2 евро.

К сумме пошлины также добавится таможенный сбор в 5 евро и почтовая пошлина – 6,54 руб.

Все эти суммы вы уплатите на почте при получении посылки.

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