100-летняя жительница Канады раскрыла секрет своего здоровья 15.01.2022, 14:33

5,082

Еще в 12 лет она начала продавать семена.

Жительница Канады за пять лет смогла пройти пешком 10 тысяч километров. Недавно она отметила уже свой сотый день рождения, а также поделилась своими секретами того, как она поддерживает здоровье и остается такой активной, несмотря на почтенный возраст.

Об этом сообщает Parksville-Qualicum Beach News.

Миртл Перчэйз 11 января отметила свой очередной день рождения. Она рассказала о том, что еще в 12 лет начала продавать семена. Именно с того момента женщина начала вести максимально активный образ жизни, что продолжается уже на протяжении 88 лет. Кроме того, каждый день старушка делает все возможное, чтобы пройти за день несколько километров. Перчэйз предпочитает в основном передвигаться только пешком, поэтому ее сын приобрел матери современный шагомер.

Устройство позволило установить, что за пять лет женщина почтенного возраста смогла преодолеть десять тысяч километров. Для сравнения, она пересекла Канаду с запада на восток два раза. Американка отмечает, что она смогла дожить до такого солидного возраста благодаря тому, что ведет максимально активный образ жизни, регулярно занимается спортом, а также увлекается уже несколько лет йогой. Кроме того, очень важную роль играет позитивное мышление женщины. Она старается в любой ситуации найти плюсы и меньше внимания обращать на негативные моменты. Перчэйз хочет прожить еще не один год и собирается и дальше как можно больше гулять пешком, устанавливая новые собственные рекорды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».