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Извержение подводного вулкана выгнало короля Тонга из дворца

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  • 15.01.2022, 16:22
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Извержение подводного вулкана выгнало короля Тонга из дворца

Видеофакт.

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного в архипелаге Тонга, спровоцировало угрозу цунами в южной части Тихого океана и непосредственно вызвало подтопления на островах одноименного государства, передает mk.ru.

По данным Геологической службы США, подземные толчки в районе извержения имели магнитуду 4. Очаг находился на глубине 33 км. Извержение продолжалось около 12 часов. Шлейф пепла, газа и пара поднялся на высоту 5-20 км над уровнем моря. Предупреждения о цунами были выпущены на Фиджи, в Австралии, в Новой Зеландии, а в самом Тонга действительно наблюдали "большую волну".

Извержение вынудило власти тихоокеанской страны эвакуировать короля Тупоу VI из дворца в столице - Нукуалофе, так как эпицентр геологического происшествия располагался в непосредственной близости.

По данным местных СМИ, цунами подтопило ряд районов Нукуалофы, включая территорию вблизи резиденции монарха. По предварительным данным, жертв нет.

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай - и подводный вулкан и островок в архипелаге Тонга. Остров образовался в 2014 году после взрыва вулкана между двумя островками Хунга Тонга и Хунга Хаапай. Молодой остров является так называемым паразитным конусом вулкана, выросшим в его подводной кальдере. Нынешнее извержение вулкана - первое за почти месяц: предыдущее произошло 19-20 декабря 2021 года.

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