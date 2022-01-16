«Как будто взрывались бомбы»: Извержение подводного вулкана в Тихом океане почувствовали по всему миру 1 16.01.2022, 13:57

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Грохот докатился до Аляски и Новой Зеландии.

Предупреждения об опасности цунами после извержения гигантского подводного вулкана в Тихом океане распространили власти многих стран региона - от Австралии до Соединенных Штатов. Волны ударили по территории Японии, о возможности цунами также предупреждали жителей США, сообщает ВВС.

Спустя примерно сутки после извержения было объявлено, что угроза цунами миновала.

Хотя информации о жертвах и значительных разрушениях не поступало, извержение оказалось настолько мощным, что сотрясения земной коры ощущались за тысячи километров от вулкана, а вызванные им скачки атмосферного давления были зарегистрированы даже на противоположной стороне Земного шара.

Извержение привело к удару волн высотой более метра на побережье островного государства Тонга, вблизи которого располагается вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. По словам островных жителей, земля у них под ногами тряслась на протяжении нескольких минут, а вокруг раздавался грохот, напоминающий раскаты грома.

На острове Вануату власти получили сообщения о волнах, достигавших 2,5м в высоту. Жителей предупредили, что удары волн могут продолжаться в течение всей предстоящей ночи.

Власти целого ряда других стран призвали жителей прибрежных районов оставаться в отдалении от океана, пока угроза цунами не минует. В числе прочего о возможности возникновения цунами на Курильских островах и в Японии сообщили представители российских экстренных служб.

Удар по Японии, грохот, докатившийся до Аляски

Волна высотой около 1,2 метра также накатилась на побережье Японии. На острове Сикоку на юге архипелага цунами перевернуло 10 судов. О значительных повреждениях в населенных пунктах или о пострадавших японское телевидение не сообщало.

В Японии, так же как в США, жителям прибрежных городов рекомендовали не приближаться к берегу. Днем в воскресенье (в Европе было раннее утро) предупреждение об опасности было снято.

Breaking: Tsunami wave reaches Neskowin, Oregon, after volcanic eruption in Tonga. pic.twitter.com/3dljaEMuzU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 15, 2022

Институт геофизики на Аляске написал, что грохот извержения был слышен даже у них: по словам местного вулканолога Дэвида Фи, часть ударной волны оказалась в слышимом диапазоне.

"Очень мощный сигнал - это не очень удивительно, учитывая масштаб извержения, но вот слышимая часть - это довольно уникальная вещь", - сказал ученый.

О резких скачках атмосферного давления, вызванных ударной волной, сообщили также метеорологи находящейся на противоположной стороне Земного шара Испании.

"Как будто взрывались бомбы”

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как вода захлестывает церковь и несколько домов на Тонга. Очевидцы сообщают о дожде из пепла в столице Нукуалофа, в 65 километрах от вулкана.

Сообщается, что волны залили городскую набережную и примыкающие к ней улицы, разрушили несколько хижин, стоявших на берегу, а королю островного государства Ахо-Эиту Тупоу IV пришлось эвакуироваться из дворца в свою загородную виллу.

Предупреждение о цунами заставило местных жителей эвакуироваться на возвышенности.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

Объявления об угрозе цунами были распространены властями ряда стран, расположенных в южно-тихоокеанском регионе, включая Тонга, Фиджи, Австралию и Новую Зеландию.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось ударными волнами, которые распространились по южной части Тихого океана.

Жительница Тонга Мере Тауфа рассказала, что извержение произошло, когда она с родными готовилась к ужину, и ее младший брат решил, что поблизости взрываются бомбы.

"Моим первым порывом было спрятаться под столом, я схватила младшую сестру и крикнула родителям и остальным, кто был в доме, чтобы они сделали то же самое", - цитирует ее новозеландский портал Stuff.co.nz.

По словам женщины, после этого в дом хлынула вода.

„

Повсюду были слышны крики, люди кричали, что нужно безопасное место, чтобы все поднялись на возвышенность", - добавила она.

Stay safe everyone 🇹🇴 pic.twitter.com/OhrrxJmXAW — Dr Faka’iloatonga Taumoefolau (@sakakimoana) January 15, 2022

Крупнейшее за десятилетия

Это последнее из серии извержений вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Столбы газа, дыма и пепла, вырывавшиеся из жерла вулкана, достигали в высоту 20 километров, передает Геологическая служба Тонга.

Специалист по вулканологии в Университете Окленда, профессор Шейн Кронин говорит, что это одно из мощнейших извержений на Тонга за последние 30 лет.

"Самое примечательное в этом - это насколько быстро и бурно оно распространилось. Нынешнее извержение оказалось куда более крупным, стремительно развивающимся, с гораздо большим количеством выброшенного пепла. Я ожидаю, что на Тонга осядет слой пепла толщиной несколько сантиметров", - сказал профессор в интервью Би-би-си.

Восьмиминутное извержение было таким мощным, что похожие на раскаты грома звуки были слышны даже на Фиджи - более чем в 800 километрах от вулкана. Власти острова также рекомендовали жителям покинуть прибрежные районы и открыли центры эвакуации.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

В Новой Зеландии, которая находится на расстоянии 2,3 тыс. км, власти предупредили жителей о высоких приливах, вызванных извержением.

Национальное агентство по борьбе с чрезвычайными ситуациями заявило, что в некоторых частях страны могут появляться "сильные и необычные течения, а также непредсказуемые штормовые приливы в прибрежных районах".

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc — Rick Threlfall (@RickThrelfall) January 15, 2022

"Выброс энергии просто поражает. [...] Поступают сообщения, что люди слышали грохот, вызванный ударной волной, по всей Новой Зеландии", - сообщило местное метеорологическое бюро.

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