Вдову российского певца Градского ограбили на миллиона долларов 19 17.01.2022, 9:06

15,812

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Преступники угрожали ей расправой.

В России полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое после вооруженного нападения на вдову Александра Градского Марину Коташенко, сообщает ТАСС.

Марина Коташенко обратилась в полицию 16 января и сообщила, что по дороге со стороны деревни Глагольево на автомобиле, она почувствовала удар в заднюю часть своей машины и вышла из нее. К ней подошли трое мужчин. Угрожая предметом, похожим на пистолет, они заставили женщину вернуться домой в Наро-Фоминский район. Там они забрали у Коташенко 100 миллионов российских рублей (более миллиона долларов), после чего скрылись.

Нападение произошло около 12.00 в воскресенье. Однако потерпевшая обратилась с заявлением только поздним вечером. Она пояснила, что преступники угрожали убить ее и детей, если она заявит в полицию.

Народный артист РФ Александр Градский умер 28 ноября 2021года на 73-м году жизни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».