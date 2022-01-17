В Сирии нашли древнейших гибридных животных 1 17.01.2022, 9:31

3,012

Этот вид называют «кунги».

Новое исследование показывает, что жители древней Месопотамии использовали гибриды одомашненных ослов и куланов, чтобы тянуть свои боевые повозки 4500 лет назад, сообщает «Новое время».

Таким образом кунги (так называается гибрид) появились за сотни лет до того, как для этой цели были выведены лошади, уверены французские ученые.

Анализ древней ДНК из костей животных, обнаруженных в северной Сирии, разрешает давний вопрос о том, к какому типу животных относились «кунга», описанные в древних источниках как животные, которые тянут боевые повозки.

«По скелетам мы знали, что это были непарнокопытные животные [похожие на лошадей], но они не соответствовали размерам ослов и сирийских диких ослов», — сказала соавтор исследования Ева-Мария Гейгл, исследователь из Института Жака Моно в Париже. «Значит, они были какими-то другими, но было непонятно, в чем разница».

Однако новое исследование показывает, что кунги были сильными, быстрыми и в то же время бесплодными гибридами самки домашнего осла и самца сирийского дикого осла — вида непарнокопытных, обитающих в этом регионе.

По словам Гейгл, в древних записях кунги упоминались как очень дорогие животные, что можно объяснить довольно сложным процессом их разведения. Поскольку каждый кунга был бесплодным, как и многие гибридные животные, такие как мулы, их нужно было получить путем спаривания одомашненной самки осла с самцом дикого осла, которого нужно было поймать

Гейл признала, что «это была особенно сложная задача, потому что дикие ослы могли бегать быстрее, чем ослы и даже кунги№, и их невозможно было приручить.

«Они действительно создали эти гибриды с помощью биоинженерии», — сказала Гейгл. «Насколько нам известно, существовали самые ранние гибриды, и им приходилось делать это каждый раз для каждого произведенного кунга — так что это объясняет, почему они были такими ценными».

Древние записи показывают, что государства-преемники шумеров, такие как ассирийцы, продолжали разводить и продавать кунгов на протяжении столетий.

Кости кунга для последнего исследования были получены из княжеского погребального комплекса в Телль-Умм-эль-Марра в Северной Сирии, который был датирован примерно ранним бронзовым веком между 3000 г. до н.э. и 2000 г. до н.э.; это место считается руинами древнего города Туба, упомянутого в египетских надписях.

Соавтор исследования Джилл Вебер, археолог из Пенсильванского университета, раскопала кости около 10 лет назад. Вебер предположила, что животные из Телль-Умм-эль-Марра были кунгами, потому что на их зубах были следы от упряжи и следы износа, которые свидетельствовали о том, что их целенаправленно кормили, а не оставляли пастись, как обычных ослов.

По ее словам, кунги могли бегать быстрее, чем лошади, и поэтому практика использования их для боевых колесниц, вероятно, продолжалась даже после того, как в Месопотамии появились первые одомашненные лошади.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».