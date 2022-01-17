Видеохит: Попугай научился петь известную мелодию iPhone 17.01.2022, 16:50

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Эта птица удивит каждого.

Стать звездами в сети могут не только домашние кошки и собаки, птицы тоже не стоят в стороне и демонстрируют свои умения. К примеру, пока смышленый ворон покоряет интернет тем, то выучил 30 команд, другой пернатый отличился идеальным музыкальным слухом, пишет apostrophe.ua.

Канал Viral Hog опубликовал видео, в котором попугай смог повторить известную мелодию iPhone. Хозяева уникальной птицы записали этот момент на камеру и решили показать его всему миру. "Наш попугай Гуччи исполнил рингтон iPhone 12 января 2022 года. Мы живем в Бангалоре, штат Карнатака, Индия", - говорится в подписи к забавному ролику.

Можно увидеть, что попугай исполнил песню без единой заминки – ему это удалось легко. Похоже, что и сама птица получает немалое удовольствие от своего умения. Юзеры сети были в восторге от увиденного и услышанного, поэтому в комментариях под видео они оставляют множество комплиментов для пернатого питомца. Люди называют птицу очень талантливой и заявляют, что хотели бы и себе телефон с такой необычной мелодией. Некоторые даже отметили, что эта версия песни iPhone на птичьем языке звучит лучше, чем оригинал.

"Мне это нравится больше, чем оригинал", "Если он выучит мелодию будильника, это будет настоящая находка для владельцев", "Просто поразительно, как это маленькое создание может так имитировать звуки", "Это невероятно крутая и талантливая птица", "Я хочу телефон именно с такой мелодией на звонке", "Говоря печально известными словами Пола Маккартни: "Я не верю, что это возможно!", "Можно подумать, что это была запись, настолько она хороша!", "Удивительно красивая птичка!", "Это круто! Что за потрясающая птица?!" – написали восторженные пользователи сети.

К слову, попугаи привлекают людей своим умением разговаривать, хотя не все представители вида умеют это делать. Существует более 600 разновидностей птиц, и среди них самым способным "говоруном" считается африканский серый попугай.

Люди уже давно пытаются разгадать, каким образом попугаи разговаривают. Ведь если они умеют это делать, следовательно, могут мыслить. Но оказывается, что умение попугаев произносить слова не связано с их умственными способностями. Они просто воспроизводят то, что слышат или чему их обучают люди. В дикой природе попугаи "говорят" на своем языке, как и все остальные птицы. А когда они попадают в дом, то быстро обучаются говорить отдельные слова и даже целые фразы.

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