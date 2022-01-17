В Волковыске мужчина чудом не попал под сорванные ветром куски пластмассы 17.01.2022, 21:21

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Видео невероятного спасения.

В Волковыске мужчина чудом увернулся от летящих в него кусков пластмассы. Видео невероятного спасения прислали в редакцию Zerkalo.io читатели.

Инцидент произошел 14 января. В тот день Беларусь накрыл сильный ветер: он валил деревья, сносил крыши домов, рекламные щиты и сбивал людей с ног. На записи видно, как мужчина замечает, что порыв ветра срывает, судя по всему, сайдинг. Он поднимает голову и видит, что один из кусков летит прямо в него. Каким-то чудом мужчина успевает среагировать и отскочить.

Читатели рассказали, что мужчина не пострадал.

Напомним, ранее с Сеть попал ролик, на котором видно, как женщина чудом увернулась от летящего на нее куска «шифера». Инцидент также произошел 14 января, но в Молодечно.

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