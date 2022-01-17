закрыть
18 января 2022, вторник, 0:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Волковыске мужчина чудом не попал под сорванные ветром куски пластмассы

  • 17.01.2022, 21:21
  • 4,134
В Волковыске мужчина чудом не попал под сорванные ветром куски пластмассы

Видео невероятного спасения.

В Волковыске мужчина чудом увернулся от летящих в него кусков пластмассы. Видео невероятного спасения прислали в редакцию Zerkalo.io читатели.

Инцидент произошел 14 января. В тот день Беларусь накрыл сильный ветер: он валил деревья, сносил крыши домов, рекламные щиты и сбивал людей с ног. На записи видно, как мужчина замечает, что порыв ветра срывает, судя по всему, сайдинг. Он поднимает голову и видит, что один из кусков летит прямо в него. Каким-то чудом мужчина успевает среагировать и отскочить.

Читатели рассказали, что мужчина не пострадал.

Напомним, ранее с Сеть попал ролик, на котором видно, как женщина чудом увернулась от летящего на нее куска «шифера». Инцидент также произошел 14 января, но в Молодечно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Конец основному поставщику валюты в Беларуси
Конец основному поставщику валюты в Беларуси Артем Черников
Сплошные хрипы
Сплошные хрипы Ирина Халип
Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников