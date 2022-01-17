Данные о розыске Порошенко пропали с сайта украинского МВД 5 17.01.2022, 23:19

1,958

Петр Порошенко

Экс-президент Украины фигурирует в деле о госизмене и содействии террористам.

Данные о розыске бывшего президента Украины Петра Порошенко пропали с сайта МВД страны.

Ранее на сайте ведомства появилась анкета Порошенко, в которой было указано, что экс-президент объявлен в розыск 24 декабря.

МВД ничего не сообщало ни об объявлении Порошенко в розыск, ни о причинах, по которым эта информация появилась и исчезла с сайта.

На пропавшей с сайта странице говорилось, что в розыске бывший президент находился по ч. 1 ст. 3-258 УК Украины (создание или содействие деятельности террористической организации), а также по ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

Следователи считают, что Порошенко участвовал в организации схемы по вывозу угля из Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд руб.). По версии следователей, Порошенко, действуя в сговоре с руководством России и самопровозглашенных республик Донбасса, организовал схему совместно с миллиардером Виктором Медведчуком. Экс-президенту, если его признают виновным, может грозить до 15 лет лишения свободы.

Порошенко, в свою очередь, называет обвинение против него политически мотивированным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».