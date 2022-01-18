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Шторм продолжается: в Беларуси сегодня — снова ветер

  • 18.01.2022, 10:37
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Шторм продолжается: в Беларуси сегодня — снова ветер

Ожидается, что погода поменяется к середине недели.

Напоминаем: сегодня тоже штормит, оранжевый (пока) уровень. Умерьте вашу парусность и положите балласт в карманы. Наблюдайте за летающими предметами, старайтесь не присоединиться к их числу. На вторник Белгидромет для всех областей прописал ветер 15—20 м/с, возможны порывы до 24 м/с.

По обновленным данным синоптиков, прошедшей ночью на востоке таки состоялись обещанные 27 м/с — в районе Славгорода Могилевской области. Во многих районах побиты значения 20 м/с.

Энергетики, спасатели, коммунальщики продолжают приводить страну в порядок после прошлого шторма. Тогда, напомним, в Брестской области зафиксировали порыв 32 м/с, что для Беларуси слишком много. И, видимо, тогда сдуло большую часть всего, что могло сдуть.

Ожидается, что ветер стихнет (не полностью) к середине недели. Осадки маловероятны. Разброс дневных температур на ближайшие дни — от ноля на юго-западе до 6 мороза на северо-востоке.

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