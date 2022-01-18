«Овчинка выделки не стоит»: что думают белорусы о «продуктовых карточках» 18.01.2022, 13:01

3,424

Новшество начало действовать с 17 января.

С 17 января по 17 июля пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи могут получить 10-процентную скидку на социально значимые продукты питания в крупных магазинах города. Чтобы получить скидку, покупателю нужно подтвердить его принадлежность к социально уязвимым категориям населения. EX-PRESS.BY узнал, как и кто сможет получить «социальные скидки» и собираются ли ими пользоваться жители региона.

В каких магазинах можно получить скидку

К соглашению о социальных скидках присоединились 13 крупных торговых сетей (а если учитывать 4 юрлица сети «Соседи», то 16). Это: «Белмаркет» (ООО «БелМаркетКомпани»); «Гиппо» (ИУП «БелВиллесден»); «Виталюр» (ОДО «Виталюр»); «Соседи» (ООО «Либретик», ООО «Чистые родники», ОАО «Наваколле» и ОАО «Зорина»); «Евроопт» (ООО «Евроторг»); «Санта» (ООО «Санта Ритейл»); «Доброном» (ЗАО «Доброном»); «Алми» (ЗАО «Юнифуд»); «Корона» (ООО «Табак инвест»; «Белкоопсоюз» (Белорусский республиканский союз потребительских обществ); «Простор» (ООО «Просторитейл»); Green (ООО «ГринРозница»); «ДорОРС (ОАО «ДорОРС».

На какие товары можно получить скидку

Сейчас в перечне 29 пунктов. Это следующие продукты питания:

— Мука пшеничная (весовая или фасованная, высшего сорта, первого и второго сортов, без добавок).

— Хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок (весовые и фасованные).

— Крупа перловая.

— Хлеб ржаной и ржано-пшеничный, за исключением хлебов с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютен пшеничный), масла растительного.

— Хлеб, изделия булочные из муки пшеничной, за исключением хлебов и изделий булочных с добавлением зерновых, фруктовых и овощных добавок, орехов, сухофруктов, пряностей, клейковины пшеничной сухой (глютен пшеничный), молочных и яичных продуктов, хлебов для тостов, хлебцов (хрустящих, зерновых, экструзионных и других), лаваша и иного национального хлеба, сдобных булочных изделий.

— Сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы, за исключением изделий макаронных быстрого приготовления.

— Говядина (кроме бескостного мяса).

— Свинина (кроме бескостного мяса).

— Мясо кур, в том числе цыплят-бройлеров охлажденное или замороженное, в тушках.

— Молоко коровье пастеризованное, за исключением топленого молока.

— Кефир из коровьего молока.

— Сметана из коровьего молока, за исключением сметаны или сметанки с добавлением растительных жиров.

— Творог из коровьего молока любой жирности в любой упаковке без вкусоароматических добавок, за исключением творожных паст, сырков, творожков, творожных десертов, творога зерненого с добавлением сливок.

— Сыр (твердый, полутвердый): сыры из коровьего молока сычужные (ферментные) твердые и полутвердые весовые и фасованные, за исключением сыров сверхтвердых, плавленых, копченых, с плесенью, рассольных, с добавками, сырных продуктов.

— Яйцо куриное свежее диетическое или столовое.

— Масло сливочное из коровьего молока или сливок, за исключением масла десертного, шоколадного, фруктового, с другими наполнителями, топленого масла.

— Масло подсолнечное (подсолнечно-рапсовое), за исключением купажированного (смешанного) масла.

— Масло рапсовое (рапсово-подсолнечное), за исключением купажированного (смешанного) масла.

— Яблоки свежие.

— Капуста белокочанная свежая.

— Лук репчатый свежий.

— Свекла свежая.

— Морковь свежая.

— Картофель свежий продовольственный.

— Сахар белый кристаллический, за исключением сахара белого кристаллического в мелкой фасовке 20 граммов и менее.

— Каши для детского питания сухие молочные обогащенные, быстрорастворимые, напитки сухие молочные, смеси на крупяных отварах, продукты с мукой, рисом, гречкой, овсом, детское молочко и другие сухие продукты для детского питания.

Консервы мясные, мясорастительные для детского питания.

— Сухие молочные смеси для детского питания.

— Консервы фруктовые для детского питания.

Кто и как сможет получать скидку

Скидку смогут получать постоянно проживающие на территории Беларуси пенсионеры, многодетные семьи и малообеспеченные слои населения (получающие государственную адресную социальную помощь в виде ежемесячного социального пособия).

Покупателю нужно будет подтвердить в магазине его принадлежность к социально уязвимым категориям населения, предъявив пенсионное удостоверение, удостоверение многодетной семьи или справку о предоставлении ГАСП. Если документа не окажется, магазин может не давать скидку.

Также магазин вправе отказать в скидке, если ежемесячная сумма покупок у покупателя с предоставлением скидок превысит размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (сейчас это 288 рублей 1 копейка).

Магазины могут уменьшить размер скидки на величину, которая необходима для того, чтобы розничная цена на товар с учетом скидки не была ниже цены приобретения товара у поставщика (отпускная цена и НДС, цена оптового звена и НДС).

Максимальная сумма, на которую распространяется социальная скидка, — 288 рублей 1 копейка в месяц. На эту сумму можно закупаться в каждой из торговых сетей.

Скидка будет предоставляться при расчете в кассе. На ценниках указана цена без скидки. На акционные товары скидка действовать не будет. С другими скидками она не суммируется. Если товар с 10-процентной скидкой окажется ниже себестоимости, то его продадут по себестоимости. На доставку продуктов скидка не распространяется.

Чтобы приобретать товары по «социальным» ценам, нужно иметь карточку торговой сети и удостоверение или справку. Программой могут пользоваться также близкие родственники и социальные работники. Но им нужно иметь документы, подтверждающие родство, а также удостоверение и дисконтную карточку того человека, для которого они закупаются.

Что думают о «социальных скидках» жители Жодино

Евгения, пенсионерка, 72 года:

— Конечно, я хотела бы скидки. Но, судя по всему, на доставку домой она не распространяется. А у меня больные ноги, высокое давление и поэтому я последние два года пользуюсь «Е-доставкой» регулярно. Ради того, чтобы покупать дешевые товары, не смогу сказать себе: «Встань и иди!». Быть может, задумаюсь о том, чтобы оформить себе социального работника, который будет ходить за меня. Но пока мне это кажется хлопотным дельцем. Я подумаю, стоит ли оно того, чтобы впускать в свою жизнь чужого человека.

Елена, многодетная мать:

— Я стараюсь покупать продукты рационально: запасы делаю на рынке и в магазинах небольших предпринимателей, там они нередко дешевле и качество товаров выше — для меня это тоже важно. Веду бухгалтерию в специальной тетрадке, стараюсь избегать лишних трат.

Честно говоря, покупать дешевле мне важно, и я хорошо изучу этот список из 29 товаров, быть может, что-то мне покажется привлекательным и в большой сети. Но пока своим подругам я уже сказала: берите меня с собой в магазины, буду вам дешевле покупать, если надо.

Евгений, инвалид 1 группы:

— Всеми покупками в нашей семье занимается сестра, у нее все карты, скидки. Она всегда знала, когда закупаться, приложение специальное установила в телефоне. Теперь для того, чтобы получать мою скидку, надо оформить карточки магазинов в сети на меня, сделать сестре копию моего удостоверения и, самое главное, документ, который подтвердит наше родство. Но как это все сделать, мы пока разбираемся. И разбираемся, стоит ли вся эта игра тех усилий, которые предстоит на нее потратить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».