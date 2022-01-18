Эксперт: Бури в Беларуси — это новая реальность 2 18.01.2022, 14:44

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Чего ждать от изменения климата в стране?

В последние дни по Беларусь разгуливает шквалистый ветер, который валит деревья, срывает крыши и даже устраивает «елкопад». Впрочем, такие погодные явления были в прошлые годы — иногда и по несколько раз. Мы вспомнили другие случаи разрушительных природных катаклизмов в Беларуси за последние десять лет и поговорили с экспертом о том, чего нам ждать дальше, пишет zerkalo.io.

За последние десять лет в Беларуси не проходило ни одного года без природного катаклизма. Вот только некоторые из них:

1 августа 2012 года в западных и юго-западных регионах Беларуси прошли сильные дожди с градом и грозами. Были разрушены кровли многих домов, оборваны линии электропередачи, нанесен ущерб сельскохозяйственным угодьям. Шквалистый ветер и град повредили 44 здания в Пинском районе Брестской области, в том числе кровли 21 жилого дома. Сильный ветер оставил обесточенными ряд районов Гродненской области. Среди людей никто не пострадал.

В марте 2013 года страну накрыл циклон «Хавьер». Порывы ветра тогда составляли 20−24 метра в секунду, максимальная скорость — до 28 м/с, а общая толщина снежного покрова была 57 сантиметров. Снежный шторм буквально сбивал прохожих с ног, машины по крыши заваливало снегом, на дорогах страны была одна сплошная пробка. Из-за многочисленных аварий выезды из крупных городов были заблокированы сотрудниками ГАИ, а очереди из машин простояли на трассах всю ночь.

Люди самоорганизовывались в группы помощи пострадавшим. Портал TUT.BY в штормовую ночь организовал на сайте сервис онлайн-помощи, с помощью которого люди могли попросить о подмоге и предложить ее нуждающимся. Затерянных в метели подбирали, обогревали и отпаивали горячим чаем небезразличные к чужой беде люди.

Из-за шторма 16 марта 2014 года в Беларуси пострадали 87 населенных пунктов в 22 районах Минской, Брестской, Гомельской и Могилевской областей. Мощный шквалистый ветер выкорчевывал деревья и сносил крыши домов. К счастью, среди населения пострадавших не было. За сутки без электричества остались 1309 населенных пунктов.

В 2015 году бури в Беларуси случались не раз. Например, в январе шквалистый ветер с порывами до 20 м/с срывал кровлю с домов и оставил без электричества 368 населенных пунктов. В апреле в Минск пришел циклон «Удо»: мощный ветер до 24 м/с валил конструкции и деревья. В июле того же года пришла жара до 35 градусов, вместе с ней — грозы с сильным порывистым ветром (до 19 м/с). Без света остались 90 населенных пунктах Березинского, Крупского, Борисовского, и Логойского районов Минской области. В Минской области и Минске ветер был настолько сильным, что повалил некоторые деревья.

12 января 2016 года в Беларусь с осадками и сильным ветром пришел циклон «Даниэлла». Из-за ненастья дома в почти 800 населенных пунктах страны (кроме Гродненской области) остались без электричества. Люди попадали в снежные заносы, без спасателей и волонтеров выбраться они не могли. К счастью, тогда обошлось без жертв и пострадавших.

13 июля 2016 года на страну обрушилась буря с ливнями, шквалистым ветром, грозами и градом. Как минимум 37 человек получили травмы. Пострадали 510 населенных пунктов в 26 районах Минской, Витебской, Гродненской, Гомельской, Могилевской областей. Сильный ветер выкорчевывал деревья, срывал крыши с домов, обрывал линии электропередачи. Свыше тысячи населенных пунктов остались без электричества, были затоплены улицы городов.

Ровно через год мощный шторм с грозой и ветром до 18 м/с снова прошел по стране. Были обесточены сотни домов, повреждены кровли десятков зданий и повалены деревья.

Вечером 4 сентября 2017 года синоптики объявили штормовое предупреждение для Беларуси из-за сильных дождей, грозы, шквалистого ветра. В те сутки ураган валил деревья на машины и дома, а на улице Янки Брыля на людей упала конструкция остановочного пункта. Пострадали три человека.

В конце октября 2017 года ураган «Герварт» прокатился по пяти странам Европы: Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше, погибли шесть человек. Потом стихия добралась и до Беларуси, из-за ветра синоптики объявили оранжевый уровень опасности. В ночь с 30 на 31 октября ураган оставил без электричества более 100 населенных пунктов страны. Порывы ветра достигали 20−22 м/с.

21 апреля 2018 года порывы ветра в некоторых районах страны достигали 27 м/с. Из-за непогоды пострадали 15 населенных пунктов в Могилевской, Минской и Витебской областях. В течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 996 населенных пунктов. Сильный ветер также способствовал распространению огня во время пожаров в экосистемах — горели леса в Стародорожском районе, был пожар в Барановичском районе. Спасатели для тушения поднимали в воздух авиацию.

1 июля 2019 года ураган обрушился на Гомельщину. Сильный ветер порывами до 30 м/с ломал деревья, как спички, а те, что потолще, вырывал из земли с корнем. Ветер был такой силы, что сломал даже шесть бетонных опор ЛЭП. Без электричества остались 808 населенных пунктов. Полностью были обесточены Лельчицы, Ельск, Наровля, Хойники, Брагин, Лоев.

14 июня 2020 года в нескольких районах нашей страны сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду повреждал строения и жилые дома, валил деревья, обрывал линии электропередачи. В результате сильных дождей оказались затоплены некоторые дороги и частные подворья. К счастью, обошлось без пострадавших.

17 августа прошлого года на Беларусь обрушились шквалистый ветер и ливни с грозовыми разрядами. Буря валила деревья, переворачивала мусорные баки, сносила крыши и сбивала с ног людей. В Минске были подтоплены улицы, это создало проблемы на дорогах.

Эксперт: «Надо приспосабливаться к новым реалиям»

Эксперт в области климатической политики МОО «Экопроект» Мария Фалалеева считает, что, вероятнее всего, погодные явления, которые мы сейчас наблюдаем в Беларуси (да и во всем мире) — это последствия глобального потепления.

— На планете изменяется климат — это наша новая реальность. Установлено, что происходить это начало из-за влияния человека с началом индустриальной эпохи XX века. Прежде всего — из-за сжигания ископаемого топлива (угля, нефти) для получения энергии, работы промышленности и транспорта, — объясняет собеседница.

Выбросы углекислого и других газов приводят к парниковому эффекту, когда дополнительное количество тепла задерживается в атмосфере и нагревает поверхность планеты. Из-за повышения глобальной температуры меняется вся климатическая система.

— Не только в Беларуси, но и во всем мире изменяется режим выпадения осадков, более продолжительным становится засушливое лето, чаще бывают сильные ветра, наводнения, засухи. Такие явления были всегда, но сейчас они происходят чаще, и становятся более масштабными, — говорит Мария Фалалеева.

Приведут ли новые условия к глобальной катастрофе — по словам эксперта, во многом зависит от людей. Чтобы этого избежать, надо сокращать выбросы парниковых газов, а для этого переходить на безуглеродные источники топлива, повышать энергоэффективность, сокращать использование ресурсов. Второе — под новые климатические реалии надо адаптироваться.

— Например, наша инфраструктура выстраивается с учетом определенных погодных условий, которые наблюдались много лет. На эти условия рассчитаны технические нормы, которые применяются при строительстве домов, дорог, мостов. Но теперь эти условия меняются. Так, в последние годы в Беларуси зимой мороз может сменяться оттепелью много раз за сезон. Это плохо влияет на дорожное покрытие, линии электропередач — они меньше служат и быстрее выходят из строя. Поэтому нормы строительства и ведения хозяйства надо пересматривать, учитывая изменение климата. Если этого не произойдет — ущерб от стихии будет расти, — заключает собеседница.

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