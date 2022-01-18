Ученые нашли ключ к креативности 3 18.01.2022, 17:39

4,112

От чего зависит способность нестандартно решать задачи?

Ученые пришли к выводу, что способность находить нестандартные решения задач зависит от того, насколько слаженно работают три различные нейронные сети мозга.

Исследователи связали способность к креативному мышлению с одновременной работой трех различных нейронных сетей человеческого мозга. По словам исследователей, люди, в мозге которых обнаружили больше связей между этими сетями, показывали лучшие результаты в тестах на способность нестандартно решать задачи, сообщает naked-science.ru.

Главным источником необычного взгляда на мир авторы работы называют сеть пассивного режима работы мозга (default mode network, DMN). Она объединяет несколько анатомически далеких друг от друга, но функционально связанных участков мозга. В ее состав входят более десяти различных регионов мозга, включая вентромедиальную префронтальную кору, заднюю поясную кору и височно-теменной узел. Другие функции сети пассивного режима работы мозга — обработка автобиографической информации, эмпатия и оценка того, насколько ситуация соответствует моральным нормам.

Еще две нейронные сети, вовлеченные в творческий процесс, — салиентная (salience network) и исполнительная (executive control network). Первая отвечает за способность выбирать самое важное из потока информации, вторая — за контроль реакции на различные стимулы. Эти сети служат «внутренним критиком», отбирая наиболее полезные креативные идеи.

В исследовании приняли участие около 160 человек. Они прошли тест на дивергентное мышление — способность найти множество решений для одной проблемы. Участники искали новые пути решения задач с помощью бытовых предметов: чашки, ножа или кирпича. В это время они проходили обследование мозга методом функциональной магнитно-резонансной томографии.

Ученые заметили, что при поиске новых решений активировались три указанные нейронные сети. Чем лучше они «синхронизировались» между собой, тем больше новых идей находил человек. Затем исследователи проследили и обратную взаимосвязь. Они изучили результаты предыдущих исследований, в которых участники решали задачи на дивергентное мышление и проходили фМРТ-обследование. По словам ученых, связь между креативностью и совместной работой трех сетей подтвердили и более ранние исследования. В будущем ученые планируют изучить влияние активности нейронных сетей на конкретные виды творчества: музыку или литературную работу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».