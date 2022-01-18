Сергей Костицын и еще 12 белорусов получили бессрочную дисквалификацию от Федерации хоккея Украины 18.01.2022, 20:29

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Сергей Костицын

Все они имеют отношение к украинской хоккейной Суперлиге.

Федерация хоккея Украины объявили бессрочную дисквалификацию белорусскому форварду «Сокола» из Суперлиги Сергею Костицыну. Такое же наказание объявлено еще 12 белорусским хоккеистам и тренерам.

Как пишет «Прессбол», в этот черный список попали Виталий Трус, Владислав Соколовский, Виктор Туркин, Никита Мицкевич, Александр Семочкин, Роман Алексеев, Никита Зуев, Дмитрий Желнеровский, Павел Микульчик, Олег Микульчик, Александр Михеёнок и Алексей Емельянов.

Всего ФХУ дисквалифицировала 171 человека. Все они имеют отношение к украинской хоккейной Суперлиге.

В Украине возник конфликт между ФХУ и хоккейными клубами. В итоге клубы создали отдельный турнир — Суперлигу. Федерация продолжает проводить чемпионат Украины и не признает Суперлигу. Уладить конфликт не смог даже президент ИИХФ.

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