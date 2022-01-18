«Коммерсантъ»: Белорусская соль приросла Сибирью 18.01.2022, 23:30

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У «Мозырьсоли» нашелся российский акционер.

Сибирский производитель соли ОАО «Тыретский солерудник» оказался владельцем миноритарного пакета акций белорусского ОАО «Мозырьсоль» — крупнейшего иностранного поставщика этой продукции в РФ. Российская компания могла планировать нарастить долю в «Мозырьсоли», но не договорилась о сделке, считают эксперты. Перепродать текущий пакет при необходимости будет сложно.

Информацию о владении ОАО «Тыретский солерудник» акциями белорусского ОАО «Мозырьсоль» стоимостью 53,45 млн руб. “Ъ” обнаружил в отчетности российской компании. Сведения приводятся в разделе «Долгосрочные финансовые вложения». Дата покупки и продавец не раскрываются.

Как следует из данных белорусского центрального депозитария и курса ЦБ РФ, стоимость такого пакета «Мозырьсоли» может соответствовать примерно 2,4% акций.

«Мозырьсоль» — один из крупнейших производителей пищевой соли на территории СНГ и Восточной Европы, способный выпускать 480 тыс. тонн в год. По данным «Руспродсоюза», по итогам первой половины 2021 года компания поставила в Россию почти 144 тыс. тонн пищевой соли, заняв свыше 52% импортного рынка. Входит в государственный концерн «Белгоспищепром», который также включает сахарные комбинаты, кондитерские предприятия, маслозаводы и пр. Как следует из отчетности «Мозырьсоли», государству принадлежит 88,88% компании, остальные акционеры не назывались. В 2020 году «Мозырьсоль» получила 3,14 млрд руб. выручки и 308,08 млн руб. чистой прибыли, следует из отчетности и курса ЦБ РФ. В «Мозырьсоли» раскрыть информацию об акционерах отказались.

Тыретский солерудник — один из крупнейших производителей соли в РФ. По собственным данным, управляет месторождением с базовыми запасами 600 млн тонн. В январе—июне 2021 года компания выпустила 47,72 тыс. тонн пищевой соли, заняв среди местных производителей второе место после оренбургской «Руссоли», следует из данных «Руспродсоюза». В 2020 году выручка ОАО «Тыретский солерудник» составила 1,78 млрд руб., чистая прибыль — 130,17 млн руб.

В 2016–2020 годах 90% головной структуры Тыретского солерудника ООО ВСТПК принадлежало Артему Чайке, сыну бывшего генпрокурора РФ, нынешнего полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. В июле 2020 года доля Артема Чайки перешла Андрею Святошенко, который и ранее владел ВСТПК. Господин Святошенко говорил, что это связано с расторжением сделки с Артемом Чайкой. Но источники “Ъ” считали, что смена учредителей могла быть формальной. Андрей Святошенко на вопросы “Ъ” об акциях «Мозырьсоли» не ответил. В Тыретском солеруднике не предоставили комментарий.

По словам собеседников “Ъ” в инвестиционных кругах, владельцы Тыретского солерудника могли приобрести долю «Мозырьсоли», рассчитывая в перспективе увеличить пакет до более существенного, но не договорились о сделке.

Кроме того, стороны могли обсуждать объединение продаж в России, добавляет один из источников “Ъ”. По словам собеседника “Ъ” в отрасли, сейчас компании активно конкурируют в РФ, их дистрибуция не пересекается.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель добавляет, что приобретение акций компании-конкурента может служить для получения доступа к технологиям, расширения сырьевой или клиентской базы, выхода на новые рынки. Но, отмечает другой собеседник “Ъ”, дивидендный доход от акций в белорусских компаниях очень низкий, а возможность миноритарных акционеров влиять на деятельность предприятий при контролирующей позиции государства ничтожна. Заместитель директора департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ в Беларуси Василий Тарасевич отмечает, что фондовый рынок страны характеризуется очень низкой активностью. А источник “Ъ” добавляет, что, учитывая риски санкций, перепродать долю в «Мозырьсоли» будет сложно.

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