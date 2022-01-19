Лавров и новичок 4 Никита Кондратьев, «Новая газета»

19.01.2022, 8:39

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фото: getty images

В день встречи Анналены Бербок с главой МИЛ РФ Московская биржа обвалилась.

Во вторник 18 января новый министр иностранных дел Германии и сопредседатель партии «Зеленые» Анналена Бербок впервые посетила Москву в качестве главы внешнеполитического ведомства. С российским коллегой Сергеем Лавровым они обсудили наиболее деликатные темы двусторонней повестки — судьбу «Северного потока-2», возможную встречу в «Нормандском формате», экономическое и научное сотрудничество и, конечно же, европейскую безопасность в контексте Украины.

Бербок — одна из самых непримиримых критиков России в новом правительстве Германии и, вместе с тем, молодой министр без опыта в тяжеловесной международной политике. Вопреки ожиданиям, встреча с Лавровым оказалась «сложной», но, судя по итоговым заявлениям, совсем не жесткой, а Бербок показала себя сдержанным и обходительным дипломатом.

Правда, это никак не спасло российскую фондовую биржу от катастрофы. Обвал, который начался после первых этапов переговоров по европейской безопасности со всеми заинтересованными сторонами, становится все интенсивнее.

«Первый танец»

Свое мини-турне Анналена Бербок начала 17 ноября в Киеве, где встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. В Украине она сделала ряд резких заявлений, предупредив Москву о том, что «любое возобновление агрессии обойдется дорого — экономически, политически и стратегически».

Бербок поехала в Киев и Москву не как бойкий «зеленый» политик левого толка, а, в первую очередь, как представитель правительства социал-демократа Олафа Шольца. И в этом смысле ее первоочередной задачей было продвигать внешнеполитические договоренности из коалиционного соглашения нового кабмина ФРГ, в которое заложена открытость к сотрудничеству с Москвой.

Глава германского МИДа гарантировала украинским властям поддержку в вопросе возможного конфликта на границе с Россией, но при этом исключила любую возможность поставок оружия украинской армии, выступив с четких антимилитаристских позиций. «Дипломатия — единственный действенный способ разрядить нынешнюю крайне опасную ситуацию», — сказала она в Киеве.

Свою карьеру на посту главы МИД Бербок в целом начала с жестких речей и мер на российском направлении. Едва вступив в должность в декабре, она анонсировала высылку российских дипломатов после оглашения приговора предполагаемому офицеру ФСБ Вадиму Красикову, получившему пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Тиргартен.

«Это преступление <…> представляет из себя жесточайшее нарушение германского права и суверенитета ФРГ, — сказала она тогда. — Мы нуждаемся в открытом и честном диалоге с Россией. <…> Абсолютно ясно, что такие события как убийство в Тиргартене обременяют этот диалог».

Дальнейшую поездку Бербок в Москву немецкая газета Die Zeit назвала «первым танцем» министра. И этот танец она начала с уважительного жеста — возложила цветы к могиле неизвестного солдата.

«Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам Советского Союза. Важна готовность народов к примирению. Нет более важной обязанности, чем защищать наши народы от войны и насилия», — сказала Бербок, переходя от темы Второй мировой войны к вопросу украинского конфликта.

Впрочем, как отмечает корреспондент Die Zeit, этот танец Лавров исполняет «столь же рутинно, сколько и хитро». На замечание Бербок о том, что Германии «трудно не видеть в 100 тысячах российских солдат на границе Украины угрозу» российский министр дежурно ответил, что речь идет о размещении войск России на российской же территории, а повышением боеготовности занимаются все страны. «Мы никаких поводов для новых конфликтных ситуаций не даем», — резюмировал он.

Бербок, по ее же словам, пришла на встречу с Лавровым с «толстой папкой» документов по всем критически важным вопросам. Вероятно, толщиной папки и объясняется тот факт, что переговоры двух глав МИД шли на полтора часа дольше запланированного.

Во время пресс-конференции немецкие журналисты напомнили своему новому министру, что Германия при Меркель играла роль фактически единственного проводника между Москвой и ЕС, и задались вопросом — сможет ли Германия Шольца продолжить эту линию. Глава МИД ФРГ вновь предложила не только вести двусторонний открытый диалог, но и позвать за стол всех европейских партнеров и страны НАТО.

В этом же контексте министры подняли тему «Нормандского формата» и Минских соглашений — встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины по урегулированию конфликта последний раз проходила в 2019 году, и Берлин выступает за возобновление контактов на высшем уровне. Сергей Лавров же не проявил подобного энтузиазма.

«Главное не когда встречаться, а зачем встречаться.

Если встречаться для того, чтобы господин Зеленский мог опять сказать, что по его инициативе собралась группа уважаемых руководителей, и на этом он считает свою миссию исполненной — то это нам не нужно», — заявил он.

«Россия нужна нам»

На первой встрече в Москве Бербок во многом выступила как гуманитарный посланник. Она несколько раз повторила, что Германия остается торговой нацией, которой важен экономический и научный обмен. Она напомнила, что в Германии сейчас учатся 14 тысяч россиян, а 360 тысяч человек в России изучают немецкий язык — нигде больше в мире нет такого интереса к германской культуре.

При этом в мае 2021 года Генпрокуратура России признала «нежелательными» три германские НПО: «Форум русскоязычных европейцев», «Центр либеральной современности» и «Немецко-русский обмен». Власти РФ считают, что деятельность этих организаций «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Из-за этого частично прервалось сотрудничество Москвы и Берлина в гуманитарной и культурной сфере. Так, например, форум гражданских обществ России и Германии «Петербургский диалог» фактически не проводится. Лавров по итогам переговоров с Бербок подтвердил намерение возобновить работу российско-германских форумов.

Несмотря на то, что на протяжении всей постройки газопровода «Северный поток-2» Анналена Бербок последовательно призывала не допустить запуска проекта и называла его политическим, в Москве министр скорректировала свою позицию в соответствии с соглашением правящих в Германии партий. «В новом коалиционном соглашении подчеркивается, что любые инфраструктурные проекты должны соответствовать европейскому законодательству — как букве, так и духу его», — заявила она, отсылая российских журналистов к тому факту, что сейчас запуску трубопровода препятствует только отсутствие сертификации и регистрации оператора.

«Нам нужна Россия. Для обеспечения энергией, для преодоления климатического кризиса», — подытожила Бербок.

Проблемная Германия и обвальная Россия

Переговоры Лаврова и Бербок во всех смыслах стали продолжением длительных консультаций Брюсселя, Вашингтона и Москвы по безопасности в Европе. Обсудив украинский вопрос с российским коллегой, Бербок планирует встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном уже 20 января в Берлине. У Лаврова тоже запланированы переговоры с Блинкеном — 21 января.

И встреча Совета Россия-НАТО, и консультации в рамках ОБСЕ не принесли никаких результатов, скорее — неопределенность на рынках. 13 и 14 января, после первых раундов переговоров, рубль начал резкое снижение, а индекс Мосбиржи опустился ниже 3600 пунктов впервые с середины декабря.

В день встречи Лаврова и Бербок Мосбиржа обвалилась до 3297,12 пунктов и растеряла весь годовой рост на фоне геополитической неопределенности. Это антирекорд времен начала пандемии коронавируса. Обыкновенные бумаги Сбербанка потеряли 11%, бумаги Mail.ru Group — 8,5%, акции АФК «Система» — 6%. Рубль также продолжает ослабевать — к вечеру 18 ноября доллар стоит 76,97 рублей. Усиление падения фондовых рынков пришлось именно на конец переговоров двух министров.

Впрочем, сама Бербок назвала все дипломатические усилия в Европе последних дней хорошим стартом. Она подчеркнула, что за несколько часов невозможно решить все накопившиеся проблемы.

За день до встречи Лаврова и Бербок немецкая Handelsblatt сообщила, что США и ЕС убирают из санкционных пакетов идею отключить Россию от SWIFT — всемирной системы межбанковских каналов. Западные страны, по версии источников газеты, боятся финансовой дестабилизации и создания альтернатив SWIFT. Вместо этого в случае вторжения России в Украину предлагаются точечные санкции против крупнейших банков России — ВТБ, Сбербанк, «Газпромбанк» и других.

И Германия здесь выступает с позиции несогласных —

Берлину нужны исключения из санкционных списков, так как страна закупает у России газ, за который нужно платить через российские банки.

Официально Белый дом опроверг информацию Handelsblatt, однако агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что в Вашингтоне всерьез обсуждают «проблему Германии», то есть неготовность Берлина к жестким санкциям из-за экономических и сырьевых рисков. Наличие такой проблемы подтвердил и внешнеполитический спикер фракции правящей в Германии Социал-демократической партии Нильс Шмид. «Запад должен спросить себя, готов ли он платить за счет экономики, включая возможный энергетический бойкот», — заявил он.

В конце пресс-конференции с Анналеной Бербок Лавров попросил у журналистов спросить «че-нить повеселее». Вопреки пожеланию министра и после обсуждения кризисов дипломатии и обвала фондовых рынков никто в зале веселиться не стал.

Никита Кондратьев, «Новая газета»

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