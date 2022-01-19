Держите Путина 2 Телеграм-канал «Серпом По»

19.01.2022, 15:20

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Уже не только его окружению, но и лично ему американцы грозят санкциями.

Эрдоган зовет Путина и Зеленского в Турцию обсудить разногласия. Сам президент Турции собирается посетить Украину, а свое мнение относительно силового решения этих самых разногласий уже высказал: «В современном мире стремление к оккупации чужих земель не приведет к желаемому. К примеру, какие шаги предприняла Россия в Украине, в Крыму. В ходе каждой беседы с Путиным я заявляю, что Турция против оккупации Крыма».

О том, что «конфронтация не решает проблемы, она только может иметь катастрофические последствия», заявил и Си Цзиньпин в онлайн-выступлении на Давосском форуме. Правда, о каких потенциальных конфликтах идет речь, лидер КНР уточнять не стал.

Зато более чем конкретна пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки, заявившая: «сейчас мы находимся в положении, когда Россия может в любой момент начать атаку на Украине».

А журнал The Economist даже опубликовал сценарии возможного развития российско-украинского конфликта. В их числе продолжение прежней тактики – переброска военных в непризнанные ДНР-ЛНР; попытка военным путем захватить часть территории Украины «пробив» сухопутный коридор в Крым; воздушная война на манер американских бомбардировок в Сербии в 1999 году; вторжение в Украину с территории Беларуси, с которой РФ сейчас проводит совместные военные учения.

В России тем временем нижний спикер Володин призывает все политические силы сплотиться вокруг Путина в период напряженности в международной политике. А несостоявшийся думец, писатель Прилепин призывает не отказываться от идеи «немного поставить на место украинские элиты, выправить ситуацию по Донбассу и проч.» только из-за того, что украинцы прокричали на весь мир «русские сейчас нападут... сбивая нам планы».

Госсекретарь США Блинкен заявил сегодня в Киеве, что США надеются, что российско-украинские противоречия удастся решить мирным путем. А в пятницу он снова встречается с Лавровым в Женеве, видимо, чтобы еще раз попытаться понять, «хотят ли русские войны» или блефуют.

Так или иначе и на блефе Путин добился своего: он опять интересен всему миру. И то, что уже не только его окружению, но и лично ему американцы грозят санкциями, наверное, только еще больше горячит ему кровь и дурманит голову.

Вопрос – до какого градуса? Ох, «держите меня семеро»…

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