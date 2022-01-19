В этом году болеющего Лукашенко решили не окунать в прорубь

В этом году болеющего Лукашенко решили не окунать в прорубь3
- 19.01.2022, 23:00
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Диктатора не привезли на крещенские купания.
В прошлом году Лукашенко привозили на крещенские купания. В нынешнем году заболевшего Covid-19 диктатора решили не окунать в прорубь.
Напомним, в 2021 году Лукашенко в длинной белой рубашке трижды окунулся в прорубь с головой. Процесс сопровождался лаем его шпица.
11 января 2022 года диктатор признался, что заболел коронавирусом. В конце июля 2020 года Лукашенко уже болел коронавирусом. Тогда узурпатор сообщил, что перенес коронавирус «на ногах».
Диктатор демонстративно отказывается признавать опасность коронавируса и обвиняет умерших инфицированных в пренебрежении своим здоровьем. Он советовал спасаться от инфекции работой в поле («трактор всех вылечит»), употреблением разбавленного спирта, занятиями зимними видами спорта, посещением бани, вдыханием дыма от костра и тому подобным.