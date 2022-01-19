В этом году болеющего Лукашенко решили не окунать в прорубь 3 19.01.2022, 23:00

1,266

Диктатора не привезли на крещенские купания.

В прошлом году Лукашенко привозили на крещенские купания. В нынешнем году заболевшего Covid-19 диктатора решили не окунать в прорубь.

Напомним, в 2021 году Лукашенко в длинной белой рубашке трижды окунулся в прорубь с головой. Процесс сопровождался лаем его шпица.

11 января 2022 года диктатор признался, что заболел коронавирусом. В конце июля 2020 года Лукашенко уже болел коронавирусом. Тогда узурпатор сообщил, что перенес коронавирус «на ногах».

Диктатор демонстративно отказывается признавать опасность коронавируса и обвиняет умерших инфицированных в пренебрежении своим здоровьем. Он советовал спасаться от инфекции работой в поле («трактор всех вылечит»), употреблением разбавленного спирта, занятиями зимними видами спорта, посещением бани, вдыханием дыма от костра и тому подобным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».