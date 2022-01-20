Подготовленные военные и оборонное вооружение: что Украина может противопоставить российской армии 2 20.01.2022, 10:32

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фото: reuters

За минувшие восемь лет украинская армия преобразилась.

Независимые аналитики из Conflict Intelligence Team и ряд украинских политиков, включая президента Владимира Зеленского, утверждают, что у границ Украины и в аннексированном Крыму Москва сосредоточила порядка 100 тысяч военных. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий дает более точную цифру – 106 тысяч солдат и офицеров. Это части регулярной армии и техника. Может ли с этими силами конкурировать украинская армия, разбирался Юрий Баранюк.

За минувшие 8 лет армия Украины была буквально создана заново. Сейчас она не имеет практически ничего общего с той структурой, которая существовала до аннексии Крыма и конфликта на востоке страны. Во многом это заслуга именно западных государств: США, Канады, Великобритании, Польши, балтийских государств и других. Они предоставляли помощь по двум направлениям: перевооружение армии и обучение личного состава.

"На сегодняшний день благодаря объединенным миссиям США, Великобритании, Канады украинские военные по два, а то и три раза прошли полный курс совершенствования подготовки, – рассказывает военный эксперт Сергей Грабский. – Причем это начиналось от простого батальонного уровня, а сейчас заканчивается межбригадным взаимодействием с задействованием абсолютно новых технологий, новых видов вооружений: это комплексы артразведки, радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы и БПЛА".

Кроме того, НАТО делится с Украиной данными авиаразведки. Благодаря им ВСУ видят, что происходит за пределами их государственной границы. Глубина мониторинга – до 400 километров. По информации представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, сейчас Россия сосредоточила 106 тысяч военных рядом с Украиной. Параллельно этому союзники продолжают вооружать украинскую армию. Накануне очередной груз прилетел из Великобритании. Это легкие противотанковые гранатометы для боя в городских условиях.

"Это очень эффективная помощь, – считает военный эксперт Олег Жданов. – Почему? Потому что это в основном легкое вооружение ближнего боя. Я как военный человек вам скажу, что судьба сражения решается в ближнем бою. Даже если вспомнить первую чеченскую войну: почему российская армия проиграла? Потому что в ближнем бою добровольные формирования чеченцев разгромили регулярные части Вооруженных сил России".

Эти и другие виды оружия, которые в последние годы появились в арсенале Украины, конечно, не позволяют думать о наступательной кампании. Это именно средства обороны. Дорогие, высокоточные, но при этом относительно дешевые, если сравнивать с ценой того оружия, которое сейчас сосредоточено возле украинских границ, говорит Сергей Грабский:

"Если мы даже возьмем самый дорогой элемент – тот же самый "Джавелин", который стоит 100 тысяч долларов, – его нельзя сравнить с танком. Говоря языком экономистов: эффективность использования "Джавелинов" в десятки раз превосходит эффективность использования танков".

Таких же успехов, как на суше, пока не удалось добиться в небе. По оценке военного эксперта Сергея Грабского, военная авиация Украины может уступать даже авиации Беларуси. Не говоря уже о России. Там у летчиков больше современных самолетов и сирийская кампания за плечами. Но, по словам наших собеседников, при этом в Сирии все-таки не было систем ПВО, которые можно сравнивать с теми, что стоят на вооружении Украины:

"В Сирии российские летчики действуют в условиях полигона, там нет системы ПВО. Они никогда не проводили боевое бомбометание в условиях работы настоящего ПВО, – говорит Олег Жданов. – Вспомните инцидент с Турцией: мгновенная реакция систем ПВО – и самолет был сбит в считанные секунды".

"Да, точечное бомбометание возможно, но в условиях противодействия пусть не идеальной, но все-таки многоуровневой системы противовоздушной обороны такое действие становится достаточно неудобным, я бы сказал, или опасным для жизни пилотов, которые пилотируют данный самолет", – соглашается с коллегой Сергей Грабский.

Самый больной вопрос – это флот. Украина договорилась с Турцией о строительстве четырех корветов с ракетным вооружением. Но первый из них по плану встанет в строй только в 2023 году. Сейчас побережье Украины защищает "москитный флот": в основном это катера береговой охраны. Противостоять Черноморскому флоту России такими средствами, конечно, невозможно. С другой стороны, большие российские корабли и тем более подводные лодки применять вблизи украинского побережья тоже довольно сложно из-за малых глубин. Военные аналитики сходятся во мнении: не так важно контролировать Черное море, главное сейчас для Военно-морских сил Украины – контролировать берег.

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