«Сумма с 10 нулями»: сколько Беларусь заплатит по долгам в 2022 году 20.01.2022, 11:37

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Удельный вес валютной компоненты во внешнем госдолге превышает 90%.

Финансовое ведомство опубликовало оценки выплат по госдолгу в наступившем году. В рублевом эквиваленте это сумма с 10 нулями, пишет banki24.by.

Минфин наконец дал в явном виде подробную раскладку предстоящих платежей по суверенному долгу. На эти цели у центрального правительства уйдет 10,459 млрд BYN в эквиваленте.

В данном случае указание на BYN-эквивалент вполне закономерно. Дело в том, что подавляющая часть белорусского госдолга номинирована в иностранных валютах.

Удельный вес валютной компоненты во внешнем госдолге превышает 90%, во внутреннем – 85%.

Справочно: в 2021 году рейтинговое агентство Fitch оценило долг так называемого расширенного правительства РБ. По информации Fitch, к концу 2021-го этот долг должен был достигнуть 44% ВВП, а к концу 2023-го вырастет до 45,7%.

На 1 декабря 2021-го госдолг по методике МВФ с учетом гарантий составлял 67,3 млрд BYN в эквиваленте. По отношению к ВВП размер госдолга с гарантиями был равен 39%.

Госдолг бывает внешним и внутренним. Также в Минфине разделяют выплаты в счет погашения и обслуживания госдолга. По расчетам финансового ведомства, в 2022 году объем погашений по внешнему госдолгу ожидается на уровне 5,111 млрд BYN, что в долларах эквивалентно 1,807 млрд USD.

Отметим, что республиканский бюджет на 2022 год заложен среднегодовой курс доллара на уровне 2,8279 BYN за 1 USD. Обслуживание внешнего госдолга обойдется в 2,862 млрд BYN, или 1,012 млрд USD в эквиваленте.

Оценки выплат по внутреннему госдолгу таковы: погашение – 1,825 млрд BYN (645,5 млн USD), обслуживание – 660,8 млн BYN (233,7 млн USD). Таким образом, в совокупности на погашение госдолга в 2022 году власти направят 6,936 млрд BYN (2,453 млрд USD), на обслуживание – 3,522 млрд BYN (1,246 млрд USD).

Общие платежи по госдолгу ожидаются на уровне 3,698 млрд USD в эквиваленте (по курсу из бюджета-2022). Кроме того, в 2022-м власти намерены исполнить гарантии правительства по кредитам, выданным белорусскими банками и иностранными кредиторами, на 729,4 млн USD (257,9 млн USD).

Есть и сведения об основных получателях выплат по белорусскому госдолгу за 2022 год. В наступившем году чиновники вернут 3,343 млрд BYN (1,182 млрд USD) по кредитам России, 2,486 млрд BYN (879,2 млн USD) по облигациям на внутреннем рынке, 1,653 млрд BYN (584,5 млн USD) по кредитам банков Китая, 1,127 млрд BYN (398,6 млн USD) по кредитам ЕФСР, 483,1 млн BYN (170,8 млн USD) по кредитам МБРР и 1,285 млрд BYN (454,4 млн USD) по облигациям на внешних рынках. Совокупная доля кредитных выплат в пользу РФ, КНР и ЕФСР оценивается в 58,5%.

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