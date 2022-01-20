Рабочих гродненского «Азота» больше не будут возить на работу 2 20.01.2022, 16:39

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иллюстрационное фото

Руководство завода нашло смешную отмазку.

Об этом сообщило ведомственное издание «Гродненский химик».

— «Маршрут отменяется из-за нарушений противоэпидемиологических мер (использование масок), поэтому подвоз работников по этому маршруту будет остановлен», — сообщает газета.

Как отмечает телеграм-канал Беларусь за МКАДом автобус «Грандичи – «Азот» в Гродно курсирует трижды в день — два рейса из Грандич с утра, и один вечерний с «Азота».

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