Рабочих гродненского «Азота» больше не будут возить на работу

Рабочих гродненского «Азота» больше не будут возить на работу2
- 20.01.2022, 16:39
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Руководство завода нашло смешную отмазку.
Об этом сообщило ведомственное издание «Гродненский химик».
— «Маршрут отменяется из-за нарушений противоэпидемиологических мер (использование масок), поэтому подвоз работников по этому маршруту будет остановлен», — сообщает газета.
Как отмечает телеграм-канал Беларусь за МКАДом автобус «Грандичи – «Азот» в Гродно курсирует трижды в день — два рейса из Грандич с утра, и один вечерний с «Азота».