Власти не планируют отменять ограничения на выезд из Беларуси 5 20.01.2022, 18:25

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Ограничения на выезд наземным транспортом были введены 19 декабря 2020 года.

В пресс-службе правительства Office life сообщили, что Совет министров пока не планирует отменять ограничения на выезд из Беларуси наземным транспортом.

Также на днях появился ответ на петицию белорусов к Минздраву с просьбой снять запрет на свободный выезд из Беларуси наземным транспортом.

В ответе Минздрав поясняет необходимость ограничений на выезд за границу для белорусов тем, что это «позволит минимизировать риск завоза SARS-CoV-2 по возвращении в Республику Беларусь».

Ограничения на выезд из Беларуси наземным транспортом были введены 19 декабря 2020 года. Тогда для выезда из страны были нужны важные причины для зарубежных поездок: командировка, учеба, лечение и т.д.

Правила выезда из Беларуси менялись в августе 2021 года. Тогда было введено право выезжать из страны наземным транспортом один раз в три месяца вместо раза в полгода. Причем для выезда все еще нужны основания: учеба/работа за границей либо документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание за границей, выезд на лечение/оздоровление и др.

Вчера Всемирная организация здравоохранения рекомендовала снять ограничения на международные поездки или ослабить их.

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