В Минске водитель фуры разбил шесть автомобилей 1 20.01.2022, 22:05

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Фотофакт.

Пьяный житель Гомеля на фуре разбил шесть автомобилей в столице, пострадал один человек. Об этом сообщили в ГАИ Минска.

По предварительной информации, днем 20 января 50-летний водитель грузового Renault двигался по улице Селицкого со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Шабаны. На пересечении с улицей Бачило из-за несоблюдения бокового интервала он столкнулся с легковым Renault, который от удара врезался в ехавший впереди Nissan.

После этого водитель грузовика уехал с места аварии. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и влетел в металлическое ограждение, повредив при этом четыре припаркованных автомобиля.

В результате ДТП водитель легкового Renault получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

В ходе разбирательства выяснилось, что виновник аварии был пьян. Медицинское освидетельствование показало 3,53 промилле алкоголя.

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