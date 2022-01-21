«Николай как всегда — веселый и уверенный» 21.01.2022, 8:21

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Николай статкевич

Николай Статкевич не сомневается в смене власти в Беларуси.

Марина Адамович встретилась с мужем в СИЗО-3 в Гомеле и рассказала, чем больше всего интересуется Николай Статкевич за решеткой, пишет «Новы час».

Как рассказала Марина Адамович, свидания происходят в огороженной стеклом кабинке, разговаривать можно только по телефону. С собой на свидание не разрешают брать бумагу и другие вещи, только бутылку воды и лекарства. Чтобы попасть в СИЗО на свидание, очередь у здания занимают в 5 утра.

«Николай выглядит, как всегда, — говорит Марина Адамович. — Мне кажется, что он абсолютно не меняется. Как будто вот только вчера мы с ним попрощались, а сегодня он опять тот самый — веселый и уверенный.

Единственное, что мне бросилось в глаза, — у Николая свежее и загорелое лицо и бело-желтые руки. Как будто из воска.

Это вызвано тем, что прогулочные дворики СИЗО расположены на крыше здания, а сверху еще и укрыты. И солнце почти не попадает туда. Николай говорит, что когда солнце попадает, то он старается там прогуливаться. Но солнца хватает только на лицо, до рук оно уже не достает».

Как говорит Марина Адамович, муж удивительно хорошо ориентируется в событиях в стране и мире. Николай Статкевич по-прежнему один в камере и имеет доступ только к государственным газетам и телевидению, но даже этого ему хватает, чтобы понимать, что происходило в Казахстане.

«Николай даже шутил и мне объяснял, как правильно их надо понимать, — делится Марина Адамович. — Составил свой словарик. Мол, если там говорят о «внешнем вмешательстве» и «кукловодах», то это надо понимать как «недовольство народа». Если про демократию, то это тоже соответственно надо понимать. Я даже попросила мне в письме этот словарь переслать, чтобы самой можно было смотреть государственные СМИ».

Марина Адамович говорит, что Николая Статкевича больше всего интересуют события в стране. Через жену политзаключенный «проверяет» свои выводы, сделанные на основании той информации, которая попадает к нему в камеру.

«Расспрашивал о событиях в Казахстане, — говорит Марина Адамович. — Вспомнил, что когда там в 2019 году начинался транзит власти, то еще тогда он сказал, что это самая неустойчивая конструкция. Потому что любой, самый лояльный и безвольный новый лидер неизбежно будет наращивать мускулы, обрастать союзниками. Такая конструкция не может быть устойчивой. О новой Конституции тоже много спрашивал. Считает ее безумной конструкцией».

Как говорит Адамович, Николай Статкевич по-прежнему не сомневается в смене власти в Беларуси и называет нынешние события «нашей отсроченной победой и их отложенным поражением».

«Мне кажется, что Николай даже в тех условиях способен делиться оптимизмом с нами всеми, — говорит Марина Адамович. — Какой бы я уставшей ни была, едва живой даже, я из встреч с Николаем выпархиваю. Так и после приговора было, и сейчас».

По словам Марины Адамович, о сроке перевода в колонию пока ничего не известно. Это может произойти только после рассмотрения апелляции, что может занять длительное время.

За решеткой Николай Статкевич находится с 31 мая 2020 года. 14 декабря 2021 судья Николай Доля назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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