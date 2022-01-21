CIT: В районе Мозыря и Калинковичей Россия создает бригады для управления значительной группировкой войск 7 21.01.2022, 9:24

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В Гомельской области возникли военные лагеря, из которых удобно наступать на Киев.

С 10 до 20 февраля в Беларуси пройдут российско-белорусские учения под названием "Союзная решимость – 2022". До начала учений подразделения будут отрабатывать передислокацию и создание группировок войск, а также охрану важных государственных объектов. Сколько именно российских военных прибудут в Беларусь, ни российская, ни белорусская стороны не сообщают. Помощник министра обороны Беларуси Олег Воинов накануне уточнил, что общая численность военных не будет превышать параметры, прописанные в Венском документе 2011 года. А это 13 тысяч человек. Замминистра обороны России Александр Фомин говорил, что Россия перебросит в Беларусь два дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400, дивизион "Панцирь-С" и 12 истребителей Су-35.

Радио Свобода и расследовательское сообщество Conflict Intelligence Team в совместном расследовании рассказывают, что не все российские эшелоны доезжают до белорусских полигонов, которые определены для учений. Журналисты и расследователи уверяют, что часть техники остановилась вблизи белорусско-украинской границы. Родственники российских военных, которых командование перебрасывает в направлении западной границы, пишут в тиктоке, что российских солдат везут в Украину.

Аналитики CIT пишут, сейчас российское командование перебрасывает к границам Украины те же воинские части, которые в 2014-2015 годах замечали на Донбассе. По данным CIT, в эшелонах на запад едут, в частности:

военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады из Улан-Удэ;

военные 64-й мотострелковой бригады в Млечнике, Хабаровский край.

Авторы расследования Радио Свобода и Conflict Intelligence Team пришли к выводу, что Россия перебрасывает к Украине подразделения, без которых сложно представить полномасштабную военную операцию.

Все подробности журналисты currenttime.tv узнали у аналитика Conflict Intelligence Team Кирилла Михайлова.

— В Беларуси обнаружен лагерь вблизи Речицы. Какая там техника накапливается и какую роль она может играть в случае военной операции против Украины?

— Про него достаточно сложно что-то сказать, потому что сейчас этот лагерь только начинает наполняться. И будет ли он таким же крупным, как мы видели к северо-востоку от украинской границы в России, мы сказать не можем. То, что мы там видели, – это реактивные системы залпового огня "Ураган", для того чтобы вести огонь на достаточно дальнее расстояние. Также мы видели в районе этого лагеря и даже ближе к границе – в районе Мозыря, Калинковичей – другие российские движущиеся колонны, в том числе, как мне кажется, бригады управления – это то, что помогает осуществлять контроль значительной группировки войск, какие-то другие колонны с машинами, пехотой и так далее.

Сейчас это все только начинает оформляться, и мы не можем сказать, в каких это будет количествах и будет ли этого количества достаточно для реализации какого-то наступления на Киев с севера либо это собирается исключительно для того, чтобы заставить украинское командование планировать на случай такого наступления, то есть держать какие-то части западнее Днепра.

— А сейчас понятно, когда эта военная точка возникла? Это было на этой неделе?

— Буквально в тот же день, когда российские войска появились в Беларуси. Часть их двинулась к заявленным местам проведения учений, например на полигон в районе Бреста, а очень значительная часть как раз оказалась в Гомельской области. Они буквально прибывают в Гомельскую область: на железнодорожные станции в самом Гомеле, в области – та же Речица – разгружаются там.

Можно было бы, конечно, предположить, что это делается для того, чтобы совершить какой-то марш-бросок по незнакомой местности к полигонам, но другое дело, что мы видим, что они встают каким-то лагерем и не собираются принимать участия в учениях. Возможно, ситуация изменится. Мы будем наблюдать.

— Об учениях стало известно в понедельник. Сегодня уже четверг, то есть эта техника находится там уже трое суток?

— Да, получается так. Грубо говоря, примерно в тот день, плюс-минус день, когда войска зашли в Беларусь, когда об этом стали сообщать белорусские и российские официальные лица, собственно, одновременно со всем остальным, что стало происходить с российскими войсками, которые с Дальнего Востока прибыли на территорию соседнего государства.

— А уже понятно, что это за подразделения, которые остановились возле Речицы?

— Мы не можем четко говорить сейчас об этом, мы можем предполагать, что это какая-то артиллерийская бригада, на вооружении которых обычно стоят "Ураганы", – из того, что мы точно можем видеть, из района Улан-Удэ, Биробиджана либо еще откуда-то из Восточного военного округа.

Кроме того, мы увидели там то, что похоже на бригаду управления. А бригада управления – это то, что помогает местному командованию осуществлять контроль за войсками, которые действуют там на различных направлениях. В современной войне все происходит автономно и достаточно быстро, и для этого нужна такая техника, которая позволяет оперативно осуществлять связь.

Эта техника, которую мы там видим, если там будет какое-то наполнение мотострелками, танкистами и так далее, то можно будет уже говорить о нескольких батальонных тактических группах, которые могут уже использоваться, чтобы совершать какие-то угрожающие или агрессивные действия ближе к украинской столице.

— Сегодня ночью компания "Максар" опубликовала новые спутниковые снимки в нескольких точках России недалеко от украинской границы. Как в целом вы оцениваете скопление войск возле украинской границы? Поменялось ли что-либо на протяжении последней недели? Продолжает ли Россия стягивать войска? Насколько я понимаю, сейчас самая ближайшая точка к украинской границе – это населенный пункт Климово в Брянской области.

— Если честно, я не смотрел еще эти снимки. Но насколько я понимаю, действительно в районе Климова, Клинцов продолжаются сосредоточения – это Брянская область. То, что есть в Ельне, в Погонове – в Воронежской области, – там сосредоточение техники, которое практически завершено. Техника тех батальонных тактических групп, которые представляют собой наиболее боеготовые силы упомянутых мной 41-й и первой российской танковой армии, техника переброшена, а о личном составе мы пока точно не знаем. Сейчас есть некоторые данные, что часть личного состава может сейчас перебрасываться к этой технике. Другое дело, что это может быть просто ротация той же охраны и тех же бойцов, которые технику обслуживают. Мы видим, как женщина из Кемеровской области постит тикток, где она прощается со своим мужем, который туда уезжает. А Кемеровская область – это зона ответственности как раз таки 41-й армии, которая стоит под Ельней.

Если мы увидим, что эти палаточные городки разрастаются, это будет означать подготовку к агрессивным действиям

И мы не можем сейчас четко говорить, что это действительно переброс личного состава, который необходим для того, чтобы активно задействовать всю технику, которая сейчас на ваших экранах. Но такая возможность есть. И вы видите на некоторых снимках рядом с техникой сравнительно небольшие палаточные городки. Они гораздо меньше, чем были в апреле месяце. Если мы увидим, что эти палаточные городки разрастаются, то это будет означать какую-то подготовку непосредственно к каким-то агрессивным действиям.

— В этом расследовании CIT и журналистов Радио Свобода вы внимательно изучили комментарии родственников военнослужащих, которые пишут, что этих военных везут в командировку на несколько месяцев. Что это все значит?

— Это может быть то, что их просто морально готовят к тому, что они действительно будут находиться там несколько месяцев, допустим, которые могут занять боевые действия. Это один из вариантов. В 2014-2015 годах тоже говорили про несколько месяцев, а потом через несколько месяцев началось. Для одних началось в августе, для других в январе 2015 года – под Дебальцевом.

И в данном случае это еще может означать то, что вся эта фаза напряженности может тянуться еще дольше. Давайте посмотрим на таймлайн этих учений – они идут с 10 по 20 февраля. А уже в марте на территории Украины начинается так называемая распутица, то есть тает снег.

— То есть это может затянуться до лета, когда земля опять затвердеет?

— В мае месяце, когда земля подсохнет. Во Второй мировой войне ни одна, ни другая сторона не проводили операции ранней весной и осенью – когда идут дожди, когда техника просто не может двигаться по пересеченной местности.

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