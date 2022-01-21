Топ-5 самых ожидаемых фильмов января 21.01.2022, 11:36

1,042

Hекоторые из них фанаты ждали несколько лет.

Январь принес с собой новые фильмы. Премьеры этого месяца понравятся любителям разных жанров кино, а некоторые из них фанаты ждали несколько лет, пишет zn.ua.

«355»

Премьера состоялась 6 января.

Режиссер: Саймон Кинберг

В ролях: Джессика Честейн, Лупита Нионго, Дайан Крюгер, Пенелопа Крус и другие

Пять женщин противостоят глобальной организации, которая владеет мощным оружием. Они создают группу под кодовым названием «355» и делают все, чтобы мир не погрузился в полный хаос.

«Король Ричард»

Премьера состоялась 6 января.

Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин

В ролях: Уилл Смит, Онжаню Эллис, Санийя Сидни и другие

Ричард Уильямс — отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Он планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Винус.

«Кингс Мен»

Премьера - 13 января

Режиссер: Мэттью Вон

В ролях: Харрис Дикинсон, Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Даниэль Брюль и другие

Действие фильма разворачивается в начале ХХ века. Собрание злейших в истории тиранов и преступных гениев собирается устроить войну, чтобы уничтожить миллионы людей. Кто-то должен бросить им вызов и помешать осуществить задуманное.

«Тихая ночь»

Премьера: 20 января

Режиссер: Камилль Гриффин

В ролях: Кира Найтли, Мэттью Гуд, Лили-Роуз Депп и другие

Ядовитое облако окутывает всю планету, прогнозируется массовая гибель населения, поэтому правительство Великобритании раздает всем таблетки для самоубийства. Нелл и Саймон воспитывают троих детей и, по традиции, собирают своих друзей и близких у себя дома на Рождество.

«Морбиус»

Премьера: 27 января

Режиссер: Даниэль Эспиноса

В ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Джаред Гаррис и другие

Лауреат Нобелевской премии по химии доктор Майкл Морбиус страдает редким заболеванием крови. Опробовав все известные методы лечения, он решается стать участником эксперимента с применением летучих мышей. Болезнь действительно отступает, вместо Морбиуса выросли клыки как у хищника, а кожа стала бледной как у мертвеца. Вместе с тем он получил и сверхъестественные способности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».