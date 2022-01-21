Топ-5 самых ожидаемых фильмов января
- 21.01.2022, 11:36
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Hекоторые из них фанаты ждали несколько лет.
Январь принес с собой новые фильмы. Премьеры этого месяца понравятся любителям разных жанров кино, а некоторые из них фанаты ждали несколько лет, пишет zn.ua.
«355»
Премьера состоялась 6 января.
Режиссер: Саймон Кинберг
В ролях: Джессика Честейн, Лупита Нионго, Дайан Крюгер, Пенелопа Крус и другие
Пять женщин противостоят глобальной организации, которая владеет мощным оружием. Они создают группу под кодовым названием «355» и делают все, чтобы мир не погрузился в полный хаос.
«Король Ричард»
Премьера состоялась 6 января.
Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин
В ролях: Уилл Смит, Онжаню Эллис, Санийя Сидни и другие
Ричард Уильямс — отец теннисисток Серены и Винус Уильямс. Сам он практически никогда не играл в теннис и мало понимал в тренировке профессиональных теннисистов. Он планировал тренировать всех дочерей, но настоящий талант показали только Серена и Винус.
«Кингс Мен»
Премьера - 13 января
Режиссер: Мэттью Вон
В ролях: Харрис Дикинсон, Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Даниэль Брюль и другие
Действие фильма разворачивается в начале ХХ века. Собрание злейших в истории тиранов и преступных гениев собирается устроить войну, чтобы уничтожить миллионы людей. Кто-то должен бросить им вызов и помешать осуществить задуманное.
«Тихая ночь»
Премьера: 20 января
Режиссер: Камилль Гриффин
В ролях: Кира Найтли, Мэттью Гуд, Лили-Роуз Депп и другие
Ядовитое облако окутывает всю планету, прогнозируется массовая гибель населения, поэтому правительство Великобритании раздает всем таблетки для самоубийства. Нелл и Саймон воспитывают троих детей и, по традиции, собирают своих друзей и близких у себя дома на Рождество.
«Морбиус»
Премьера: 27 января
Режиссер: Даниэль Эспиноса
В ролях: Джаред Лето, Мэтт Смит, Джаред Гаррис и другие
Лауреат Нобелевской премии по химии доктор Майкл Морбиус страдает редким заболеванием крови. Опробовав все известные методы лечения, он решается стать участником эксперимента с применением летучих мышей. Болезнь действительно отступает, вместо Морбиуса выросли клыки как у хищника, а кожа стала бледной как у мертвеца. Вместе с тем он получил и сверхъестественные способности.