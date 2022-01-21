В Беларуси закрылся дилер Suzuki 1 21.01.2022, 14:41

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фото: minsknews.by

Владельцы авто встревожены.

В декабре 2021 года владельцы автомобилей Suzuki стали слать в редакцию onliner.by тревожные письма: мол, автосалон Suzuki в Минске закрыт, сайт заблокирован, контактные телефоны не отвечают. Что делать тем, кто обслуживает автомобиль по гарантии, куда обращаться? Сегодня журналисты получили информацию от нового дилера — им стало ООО «ДрайвМоторс».

«Мы давно ведем интенсивные переговоры с российским представительством Suzuki, но официально контракт подписан буквально на днях, так что новому дилеру Suzuki в Беларуси быть! — рассказал генеральный директор компании Сколубович. — Сейчас готовимся перейти к полному циклу гарантийного и постгарантийного обслуживания. А официально сервисная зона начнет функционировать с 31 января 2022 года».

Сайт www.suzuki-auto.by еще находится в процессе запуска и начнет свою работу примерно в конце февраля. Сервисная зона начнет работать с 31 января.

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