В школах и детских садах пересмотрели нормы питания 1 21.01.2022, 20:38

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Что изменилось?

В детских садах и школах с 21 января повысили цены на питание. Правительство также пересмотрело нормы расходов продуктов в этих учреждениях образования. Из основных изменений — заметно выросла калорийность еды для школьников 5 и 6 классов. Причина — чиновники присоединили эту возрастную группу к старшеклассникам. При этом школьникам младших классов, по мнению властей, надо больше употреблять макарон, овощей и мяса, а рыбы — заметно меньше. Zerkalo.io изучило, как их изменили рацион питания в детских садах и школах.

Меньше рыбы и картошки. Что нового в питании в детских садах

Для примера возьмем норму по питанию для детей 3−7 лет, которые находятся в садиках 12 часов в сутки. Для них урезали дневные лимиты по картофелю (со 170 до 160 грамм), мясу (с 57 до 50 грамм), молоку и кисломолочным продуктам (с 500 до 400 грамм), пшеничному и ржаному хлебу (с 90 до 80 грамм), картофельному крахмалу (с 3 до 2 грамм), макаронам (с 10 до 9 грамм), сухофруктам (с 20 до 10 грамм), сахару (с 57 до 44 грамм), соли (с 8 до 5 грамм), сливочному маслу (с 23 до 21 грамма).

Заметно меньше стало в рационе рыбы (сокращение с 32 до 14 грамм). Из напитков урезали нормы по сокам, чаю, кофейному напитку.

При этом увеличили нормы по крупам (до 29 грамм), фруктам (до 190 грамм). Без изменений оставили норму по овощам (до 210 грамм), колбасе (до 10 грамм), творогу (50 грамм), сыру (8 грамм), аскорбиновой кислоте (50 грамм), сметане (12 грамм), яйцам (25 грамм), сладостям (мучные кондитерские изделия, зефир, мармелад, варенье, джем — 16 грамм).

Меньше соков, а макарон — больше. Как изменилось питание школьников

Для школьников 6−10 лет (1−4 классы) при двухразовом питании урезали среди прочего нормы на картофельный крахмал, сухофрукты, соки, молоко и кисломолочные продукты, сахар, соль.

Также заметно сократили порцию рыбы — с 22 до 11 грамм.

При этом в рационе стало больше макарон (с 8 до 10 грамм), круп (с 28 до 35 грамм), овощей (со 140 до 150 грамм), фруктов (с 45 до 60 грамм), мяса и птицы (с 75 до 76 грамм), сливочного масла (с 10 до 11 грамм), творога (с 18 до 22 грамм), яиц (с 18 до 24 грамм).

Как переписали калорийность

При этом энергетическая ценность рациона бесплатного одноразового питания для школьников 6 — 10 лет с 21 января должна быть в пределах 580 — 630 ккал, а для 11−18 лет — в пределах 710−770 ккал (речь про завтрак). Раньше было три возрастных категории: 580 — 630 ккал — в возрасте 6 — 10 лет, 650−710 ккал — 11 — 13 лет, 710 — 770 ккал — 14 — 17 лет.

Если речь про обед, то их калорийность также разделили на две возрастные категории:

обед — 810 — 890 ккал для школьников в возрасте 6 — 10 лет, а 1000−1080 ккал — для тех, кому 11−18 лет. Раньше было три категории: 810 — 890 ккал для обучающихся в возрасте 6 — 10 лет, 900−1000 ккал — для 11−13 лет, а 1000−1080 ккал — для 14−17 лет.

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