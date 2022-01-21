В четвертом квартале 2021 года ВВП Польши вырос на 6,7-6,8% 21.01.2022, 20:51

За весь 2021 год ВВП страны-соседки вырос на 5,6%.

В пятницу Главное статистическое управление сообщило, что объемы промышленного производства в декабре 2021 года выросли на 16,7% по сравнению с декабрем 2020 года, а по сравнению с ноябрем 2021 года - снизились на 2,9%, передает «Радио Польша».

Данные за декабрь по промышленному производству означают, что рост ВВП в IV квартале 2021 года составил 6,7-6,8%, а за весь 2021 год - 5,6%, следует из комментария Bank Pekao к данным, представленным Главным статистическим управлением (GUS) Польши.

В пятницу Главное статистическое управление сообщило, что объемы промышленного производства в декабре 2021 года выросли на 16,7% по сравнению с декабрем 2020 года, а по сравнению с ноябрем 2021 года - снизились на 2,9%. Как указали экономисты Bank Pekao, это результаты намного выше прогнозов, так как на рынке ожидали, что рост составит 13%.

Экономисты банка обратили внимание, что только в обрабатывающей промышленности объемы производства выросло на 13,9%. По их мнению, это означает, что в декабре процесс восстановления запасов продолжился.

Главное статистическое управление также привело данные о производстве строительно-монтажных работ в декабре. Объем производства вырос на 3,1% по сравнению с декабрем 2020 года, а по сравнению с ноябрем - на 22,9%. При этом, как указано в комментарии Bank Pekao, данные оказались хуже, чем прогнозировалось на рынке. Ожидался 9-процентный рост.

Экономисты этого учреждения заявили, что декабрьские данные подтверждают, что конец 2021 года оказался хорошим.

«Исходя из неполных ежемесячных данных за IV квартал, мы оцениваем, что рост ВВП в нем составил 6,7-6,8% год от года и за весь 2021 год «перескочил» с 5,5 на 5,6%. 2022 год обещает быть уже совсем другим, поскольку он будет проходить под знаком замедления из-за низкого уровня потребления, задержки в государственных инвестициях, денежного ужесточения и нормализации ситуации на рынках промышленных товаров. Мы ожидаем, что рост ВВП замедлится до 4% в 2022 и 3,4% в 2023 году», - указали экономисты Bank Pekao.

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