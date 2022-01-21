В Беларуси вертолет Ми-24 совершил вынужденную посадку

В Беларуси вертолет Ми-24 совершил вынужденную посадку2
- 21.01.2022, 22:43
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Экипаж совершил вынужденную посадку на неподготовленную площадку.
Вертолет Ми-24 из-за неполадки в работе силового агрегата совершил вынужденную посадку на неподготовленную площадку, сообщили в пресс-службе Минобороны Беларуси.
«В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку», — говорится в сообщении ведомства.
В результате инцидента экипаж не пострадал. Проводится расследование.