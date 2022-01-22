Шоу Поклонской 2 22.01.2022, 8:35

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Новые фейковые «назначения» персонажа «крымской весны».

В российских и «крымских СМИ» достаточно бурно обсуждается новость о том, что так называемая «экс-прокурор» Крыма Наталья Поклонская «по личным причинам» отказалась от поста посла РФ в Кабо-Верде и теперь может занять «должность» замглавы «Россотрудничества». Об этом пишет профессор Борис Бабин на своей странице в социальной сети Facebook.

Но даже ввиду того, что именно «Россотрудничество» давно стало «отстойником» для политических неудачников и для топ-коррупционеров на пенсии, Поклонская в виде нового заместителя руководителя структуры, с учетом ее биографии и темперамента, может оказаться токсичной даже для такого сборища.

«Госпожа Поклонская интересна Кремлю для «внутреннего потребления», а потому ее умеренный медийный «подогрев» агрессором это часть тамошней «большой политики», которая уже не касается прямо украинских вопросов, включая Крым.

Как я уже писал, у Украины и у других государств была куча механизмов это все заблокировать. Что и вышло. Россия эти риски проигнорировала, но они сработали.

С точки зрения истории дипломатии, международных отношений и международного права «казус Поклонской» уже стал позорным для России примером того, как не следует назначать послов. Ибо пиар и международные отношения, даже при участии агрессора, часто остаются несовместимым явлением даже в эпоху новомодных «медийных богов» XXI века. Возможно, скоро мы увидим другие примеры провалов по определению неудачных попыток назначений в пользу агрессора», — так прокомментировал Борис Бабин очередное пиар-шоу Поклонской.

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