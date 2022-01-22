Ученые раскрыли тайну украшенного асфальтом черепа возрастом 9000 лет 22.01.2022, 8:39

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Необычное открытие сделали в Иудейской пустыне.

Археологи называют Иудейскую пустыню самой настоящей капсулой времени, которая содержит огромное количество уникальных находок. В этом регионе преимущественно наблюдается засушливая погода, поэтому в пещерах сохранилось очень много разнообразных артефактов. Многие из них были изготовлены из материалов органического происхождения. Если бы в пустыне присутствовали стандартные условия, то они стали бы причиной того, что артефакты не сохранились бы.

Об этом сообщает Archeology News Network.

Множество находок специалисты совершили в пещере Нахаль Хемар. Ее нашли еще в 1983 году два ученых — Давид Алон и Ид аль-Тори. Дальнейшие исследование проводилось уже Алоном и Офером Бар-Йосефом, которые работают в Департаменте древностей Израиля.

В пещере нашли не только многочисленные ценности, но еще и человеческие останки. Среди них был обнаружен уникальный череп, которому примерно 9000 лет. Шесть черепов были испачканы слоем асфальта, но только три сохранились вплоть до наших дней в идеальном состоянии. Именно они помогут исследователям лучше изучить данное интересное явление.

По предварительным данным, тонкий слой асфальта наносился в первую очередь на заднюю часть черепа. После этого материал скатывался между ладонями и таким образом из него удавалось сделать очень тоненькие нити. Они выкладывались на предварительно нанесенный слой и это позволяло сделать нечто, напоминающее сетку. Более детальный анализ продемонстрировал, что в 7 тысячелетии до нашей эры очень часто подобным образом обрабатывали черепа пожилых людей. Асфальт использовался для их украшения. Скорее всего, этот обычай пошел с натуфийской культуры. Ученые предполагают, что причиной появления обычая является поклонение предкам. Это помогало получить ощущение того, что человек относится к огромной семье.

В обществах сельскохозяйственного характера, где количество жителей все время увеличивалось, принадлежность к семье играла невероятно важную роль. С ее помощью тогда определяли не просто место, но еще и статус того или иного человека. К данному обычаю также имеют отношение специальные маски. В пещере Нахаль-Хемаре было обнаружено всего два таких артефакта.

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