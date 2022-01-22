Упавший под Солигорском вертолет Ми-24 летел из места, где находился Лукашенко 2 22.01.2022, 8:58

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После экстренного приземления кого-то выносили на носилках.

Вчера пресс-служба Минобороны сообщила, что во время выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта.

«Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку. Экипаж не пострадал. Проводится расследование», – заявили в Минобороны.

Происшествие случилось в Солигорском районе, возле агрогородка Гоцк, сообщает портал esoligorsk.by. Местные жители описывают «вынужденную посадку» Ми-24 как падение. «Сегодня вечером был слышен рев мотора, вертолет все кружил, кружил над Гоцком, а потом упал», – говорит один из собеседников издания.

По информации независимых телеграм-каналов, вертолет возвращался из Лунинца, где вчера был Александр Лукашенко, и совершил экстренную посадку в лесополосе. «Хотя Минобороны утверждает, что никто не пострадал, по нашей информации использовались носилки. А так же из Мачулищ вылетал эвакуационный вертолет», – сообщают телеграм-канала.

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