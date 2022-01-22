«Ник и Майк»: Банда лукавого или сама себя сдаст, или сама себя уничтожит 1 22.01.2022, 9:15

5,510

Белорусы могут ускорить полураспад хунты.

Иногда стоит выдержать театральную паузу, чтобы позволить клиенту окончательно себя закопать. Ситуация вокруг отчета ИКАО - хороший пример именно таких действий, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Два основных нарратива, с которыми бегала пропаганда: а) виновные в отчете не названы (а это значит - не мы, то есть хунта); б) перехвата не было (значит, всего остального тоже не было). И вообще скоро с нас санкции снимут, потому что мы (хунта) не причем.

Но, во-первых, нужно четко определиться с самим характером отчета. Во-вторых, обратить внимание на то, что в нем все же написано. В-третьих, посмотреть, что началось после публикации.

По порядку.

1. Отчет - это не обвинительное заключение. Это набор фактов, которые удалось достоверно установить. То есть это база для принятия решений, а не приговор суда. И многие вещи удалось установить достаточно однозначно, несмотря на «странное поведение» белорусской хунты.

2. Самое главное - сообщение о минировании борта было заведомо ложным. Да, комиссия достоверно не установила, кто и когда выслал сообщения. Но внезапно стертые сообщения на сервере - могут говорить о том, кому это выгодно. Точнее, абсолютно понятно, кто стирал и где искать концы следователям.

Комиссия установила странности в проведении операции по поиску бомбы на борту. Отсюда возможны два вывода: или работали исключительные непрофессионалы, или они знали, что никакой бомбы нет.

Комиссия установила странности в работе службы управления полетами хунты, которая не давала пилотам достаточно информации для принятия взвешенных решений. Возможные выводы такие же, как и выше: или непрофессионалы, или это постановка.

Ответ на вопрос «Qui prodest?» такие избирательные пробелы и странности очевиден.

3. Комиссия отметила, что ряд ключевых материалов не предоставлен именно хунтой, и возможно появление новых свидетельств в рамках уголовных дел, возбужденных в различных странах в связи с этим инцидентом.

И они начали появляться. Польша передала в ИКАО материалы, которые получены от авиадиспетчера Галегова.

Но самая веселая новость прилетела из США, пока еще оседала пропагандистская пена. Уголовное дело против вполне себе конкретных лиц из «Белаэронавигации» с вполне себе конкретной формулировкой, которая сулит пожизненное и розыск в Интерполе (настал момент, когда хунте самой проще выйти из Интерпола?). Это, пожалуй, достойная морковка для поименованных фигурантов, чтобы начать сдавать всю банду, пока банда не расправилась с теми, кто слишком много знал в результате внутренней охоты на ведьм. А знают многие.

Или банда сама себя сдаст, или сама себя уничтожит. Другого в этой ситуации не надо. Период полураспада стартовал давно. И запущен он был в августе-2020. Точно также гражданское общество может ускорять полураспад хунты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».