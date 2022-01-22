«Вертолет все кружил, кружил над Гоцком, а потом упал» 7 22.01.2022, 10:55

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Место падения Ми-24, вылетевшего из места, где находился Лукашенко, сейчас оцеплено.

Вертолет Ми-24 из-за неполадки в работе силового агрегата совершил вчера вечером вынужденную посадку в поле под Солигорском.

— Вечером был слышен рев мотора, вертолет все кружил, кружил над Гоцком, а потом упал. Предполагаю, что это был военный вертолет, но точно не скажу, — делится эмоциями житель агрогородка Гоцк.

– Летел низко над деревней, еще думали, а чего же так низко? Но летчик отвел его от населенного пункта, и вертолет ушел в поле. — рассказал еще один местный житель.

Пилоты живы. Место посадки вертолета сейчас оцеплено.

По информации независимых телеграм-каналов, вертолет возвращался из Лунинца, где вчера был Лукашенко, и совершил экстренную посадку в лесополосе. «Хотя Минобороны утверждает, что никто не пострадал, по нашей информации использовались носилки. А так же из Мачулищ вылетал эвакуационный вертолет», – сообщают очевидцы.

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