«Вертолет все кружил, кружил над Гоцком, а потом упал»7
- 22.01.2022, 10:55
- 11,104
Место падения Ми-24, вылетевшего из места, где находился Лукашенко, сейчас оцеплено.
Вертолет Ми-24 из-за неполадки в работе силового агрегата совершил вчера вечером вынужденную посадку в поле под Солигорском.
— Вечером был слышен рев мотора, вертолет все кружил, кружил над Гоцком, а потом упал. Предполагаю, что это был военный вертолет, но точно не скажу, — делится эмоциями житель агрогородка Гоцк.
– Летел низко над деревней, еще думали, а чего же так низко? Но летчик отвел его от населенного пункта, и вертолет ушел в поле. — рассказал еще один местный житель.
Пилоты живы. Место посадки вертолета сейчас оцеплено.
По информации независимых телеграм-каналов, вертолет возвращался из Лунинца, где вчера был Лукашенко, и совершил экстренную посадку в лесополосе. «Хотя Минобороны утверждает, что никто не пострадал, по нашей информации использовались носилки. А так же из Мачулищ вылетал эвакуационный вертолет», – сообщают очевидцы.