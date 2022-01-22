Гомельские пропагандисты хотят закупить дорогостоящий внедорожник 2 22.01.2022, 15:01

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Тендер «заточен» под конкретный присмотренный автомобиль.

Редакция государственной газеты «Гомельская праўда» разместила тендер на приобретение дорогостоящего автомобиля. Флагшток постарался узнать, что это за автомобиль и для кого он предназначается.

На площадке электронных торгов коммунальное предприятие «Гомельская праўда» разместила тендер на приобретение легкового автомобиля. При этом руководитель организации Сергей Беспалый предъявил предельно жесткие требования к автомобилю: не старше 2021 года, редкая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, 17-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше и, обязательно, атмосферная подсветка интерьера. За такой экземпляр руководитель государственной газеты готов отдать 73 000 рублей (28 000 $).

На беларусском рынке есть всего один автомобиль, который способен удовлетворить взыскательные требования руководителя главной областной газеты. Это не условно «отечественный» Geely, а немецкий автомобиль: новая модель Volkswagen, которая появилась в 2021 году — Taos. Производитель называет эту модель харизматичным, вместительным и практичным внедорожником.

В тендере также прописано, что автомобиль должен быть с пробегом в 3 700 километров. Это в свою очередь указывает, что тендер не является конкурентным и «заточен» под конкретный присмотренный автомобиль.

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