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Экс-судья Янгулбаев, чью жену насильно вывезли в Чечню, покинул Россию вместе с дочерью

  • 23.01.2022, 9:23
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Экс-судья Янгулбаев, чью жену насильно вывезли в Чечню, покинул Россию вместе с дочерью

Перед этим он записал видеообращение к пресс-секретарю Путина Пескову.

Федеральный судья в отставке Сайди Янгулбаев, чью жену Зарему Мусаеву на этой неделе силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Грозный, вместе с дочерью Алией покинул Россию. Об этом сообщает «Комитет против пыток» (КПП).

Куда именно они уехали, в организации не уточнили. Янгулбаевы сообщили правозащитникам, что отъезд связан с угрозой их жизни. Пресс-секретарь КПП Наталья Курекина сообщила «Новой газете», что Сайди и Алия Янгулбаевы уехали из РФ на фоне произошедшего с Мусаевой и заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова. О других угрозах они правозащитникам не сообщали.

Ранее сегодня Кадыров заявил, что Янгулбаевы якобы поддерживают экстремизм и терроризм, из-за чего их необходимо задержать, а в случае сопротивления — уничтожить. Накануне он впервые высказался о похищении Мусаевой: «Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня».

В четверг в нижегородскую квартиру Янгулбаева — отца экс-сотрудника северокавказского филиала «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева — пришли представители чеченского ГУ МВД по городу Грозному. Силовики пытались похитить не только жену Янгулбаева Зарему Мусаеву, но и его самого.

В итоге полицейские увезли Мусаеву, страдающую диабетом второго типа, в без одежды и необходимых лекарств и инсулина. По словам правозащитников, супруге Янгулбаева необходимо делать уколы инсулина пять раз в день. В эфире «Дождя» Янгулбаев-младший сообщил, что адвоката к матери не пускают. С постановлением о принудительном приводе Янгулбаева и Мусаевой в качестве свидетелей по делу о мошенничестве силовики приехали в Нижний Новгород за день до этого.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «странной» новость о похищении супруги федерального судьи. «Ну вообще фантастическая история, конечно, мы предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем», — заявил он. Сам Янгулбаев после этого обратился к Пескову и подчеркнул, что ситуация реальная.

В конце декабря обыск прошел у сына Янгулбаева Абубакара в Пятигорске. В КПП говорили, что это могло быть связано с тем, что силовики заподозрили его в связи с оппозиционным телеграм-каналом «Адат», хотя правозащитник к нему отношения не имеет. Янгулбаева-младшего тогда допросили как свидетеля по уголовному делу по статье 205.2 УК («Оправдание терроризма»).

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