Вышел на свободу политзаключенный, снявший красно-зеленые флаги со зданий в Ивацевичах 1 23.01.2022, 12:03

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Руслан Шило провел на «химии» больше, чем ему незаконно присудили лукашисты.

Житель Ивацевичей Руслан Шило 21 января вышел на свободу после отбывания наказания – 1 года ограничения свободы за «надругательство над государственными символами», сообщает Брестское отделение правозащитного центра «Весна». Весь срок на «химии» он провел в Осиповичском ИУОТ-48.

На видео силовиков он говорил, что в ночь со 2 на 3 сентября 2020 года снимал государственные флаги на территории прокуратуры и Следственного комитета: залез на флагшток на территории прокуратуры, пытался снять флаг, но не смог, и тогда срезал, а потом прошелся по городу, пришел к СК и также порезал государственный флаг и флаг СК. Через несколько часов его задержали.

Руслан Шило признал свою вину на суде, заявил о раскаянии и возместил ущерб. Но 13 ноября 2020 года его осудили на 1 год «химии», как сообщал «Первый регион». Почему он вышел на свободу по прошествии более чем года, правозащитники не сообщают.

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