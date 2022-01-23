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75-летний француз попытался переплыть на веслах Атлантический океан

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  • 23.01.2022, 13:38
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75-летний француз попытался переплыть на веслах Атлантический океан
Фото: Getty Images

Это одиночное амбициозное плавание предстояло стать для него вторым.

В пятницу опрокинутую лодку французского искателя приключений Жана-Жака Савена нашли вблизи Азорских островов, примерно в полутора тысячах километров от Португалии, откуда он стартовал. Причины и обстоятельства смерти Савена пока не известны. Это одиночное амбициозное плавание предстояло стать для него вторым, пишет Би-би-си.

Савен отправился во второе путешествие через Атлантический океан 1 января из португальского Согреша. Первое он совершил более трех лет назад в большой, специально построенной бочке. Но в пятницу его лодку нашли в море опрокинутой.

Фото: Getty Images

«К сожалению, на этот раз океан оказался сильнее, чем наш друг, который так любил море и путешествия по нему»,

— говорится в заявлении на странице Савена в Фейсбуке.

В среду Савен написал в «Фейсбуке», что сильные ветры продлили его путешествие на 900 километров и что у него проблемы с солнечной панелью, но заверил читателей, что ничего страшного в этом нет и он устранит неполадки, как только доберется до столицы Азорских островов, Понта-Делгадо. А в ночь на четверг Савен выпустил два аварийных буйка, которые подавали сигналы бедствия. С тех пор связи с ним не было.

Бывший десантник, а затем частный пилот Савен на прошлой неделе отметил свое 75-летие, выпив на своей лодке шампанского и закусив его фуа-гра. Он планировал пересечь океан в своей восьмиметровой гребной лодке примерно за три месяца. Все это предприятие он считал «способом посмеяться над старостью».

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