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«Борьба с диктатурой — это высший экзистенциальный смысл свободного белоруса»

  • 23.01.2022, 17:11
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«Борьба с диктатурой — это высший экзистенциальный смысл свободного белоруса»

Есть вещи, которые намного важнее материальных ценностей.

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин в Telegram рассказал историю, как он стал "антилукашистом":

- Командно-административный подход даже при организации школьного КВН. В 11-м классе мы не испугались и я сыграл шутку с вытаринаем подошвы ботинка о сцену и фразой "вступил в БРСМ". Шок-контент для руководства школы, паника, скандал, вызов родителей.

Из университета исключался дважды. За участие в протестных акциях и задержания на них. Спасали адекватные деканы - Александр Викторович Шарапо и Виктор Геннадьевич Шадурский. Наши люди.

Но все это время меня поражало одно, что многие люди были готовы в прямом смысле жрать де**мо, чтобы... нет, не сесть в тюрьму. Люди боялись, что им не продлят контракт, или отругает начальство. То есть вещи, которые по своей сути были дороже всех материальных, они легко меняли на "корочку хлеба". При этом сами себя обесценивали до уровня средневековых крепостных, имея шанс стать свободными людьми, просто сказав "нет". Мне это было непонятно с самого детства.

Борьба с диктатурой - это высший экзистенциальный смысл свободного белоруса.

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