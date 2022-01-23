Сайты знакомств помогли лучше разобраться в психологии мужчин 3 23.01.2022, 19:18

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Можно ли определить по фотографии, настроен ли человек на серьезное партнерство или нет?

Специалисты из Университета Святой Марии в Канаде провели исследование, в ходе которого они изучили более 500 анкет на сайте знакомств. Их интересовало, можно ли определить по фотографии, настроен ли человек на серьезное партнерство или нет, пишет «Вокруг света».

Как выяснилось, мужчины, нацеленные на длительные отношения, не боятся заявлять в своих анкетах, что воспитывают детей или имеют домашних питомцев, и часто публикуют их фотографии.

Вероятнее всего, они тем самым показывают, пусть и бессознательно, что способны заботиться и о будущем партнере. Кроме того, дети и собаки требуют больших финансовых вложений, поэтому фото с ними сигнализируют о материальном статусе мужчины.

Интересно, что женщины ведут себя иначе. Как правило, они не говорят в своих анкетах о наличии детей. Авторы проведенного исследования отмечают, что выводы были сделаны на основе информации, изложенной самими пользователями, и неизвестно, насколько они были честны. Кроме того, в исследовании рассматривались в основном молодые люди.

Поведение представителей других возрастных категорий может быть другим, отмечают психологи.

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