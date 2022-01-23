Новая роль для Зеленского 1 Аббас Галлямов

23.01.2022, 21:20

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Аббас Галлямов

Сильная болезнь требует сильного лекарства.

Если война и будет, то начнется она с провокации. Сначала «украинцы» обстреляют «ДНР», а затем уже «уставшие терпеть выходки фашистов» россияне пойдут в атаку. В принципе, вполне реалистичный сценарий. Все это не обязательно даже лично Путин должен санкционировать. Провокации могут организовать и представители силовой корпорации — как раз ради того, чтобы Путина убедить, что отступать нельзя. А что? В последние годы субъектность силовиков крепла, все большее число вопросов отдавалось им на откуп, все большее число сфер они получали под свой контроль. Путин же, наоборот, слабеет, в их терминологии «теряет хватку». «Старый, блин, стал, нерешительный. Сентиментальный какой-то», — лично я такую характеристику в устах очень многих могу себе представить. В общем, вопрос в то, что в этой ситуации может сделать Зеленский, чтобы подобный ход вещей предотвратить?

Например, он может перенести свою резиденцию куда-нибудь на границу с Россией. Не навсегда, естественно, на время. Причем надо выбрать какой-нибудь неукрепленный город и разместиться там без какой-то особой охраны. Ну, то есть, обычная президентская охрана, понятно, должна быть — это святое дело, но никаких крупных воинских частей. Месседж примерно следующий: «Я не хочу, чтобы в этой войне гибли наши парни. Поэтому я сюда — в самую опасную точку — и переехал. Считайте, что я отдал себя в заложники. Мое физическое нахождение здесь — гарантия отсутствия агрессивных действий с нашей стороны. Даже Путин не может не понимать, что начиная войны, главнокомандующие в заложники себя не отдают. Если бы я планировал какую-то силовую акцию, я бы никогда не приехал на границу с потенциальным врагом… Буду находиться здесь, пока ситуация не успокоится».

Организовать после этого убедительную провокацию российским горячим головам будет намного сложнее. Ну а Зеленский, помимо мира, заполучит кучу политических бонусов. Уж гарантированное переизбрание он себе точно заработает. Тут ведь что важно? Не только красота жеста. После этого с Зеленского за экономику сложно спрашивать будет. Все ведь увидят, что президенту не до нее, что он войну предотвратить пытается. После этого если войны не случится (а этот вариант, к счастью, не исключен), то все будут знать, кого им надо благодарить. Да и сама картинка президента, отказывающегося во имя своего народа от привычных удобств и месяцами живущего в походных условиях, с точки зрения имиджмейкинга тоже чего-нибудь да стоит. В общем, плюсов много, моральная победа гарантирована.

Критики, конечно, постараются все это за истерику выдать, но если Зеленский хорошо твердую — и главное, спокойную — уверенность сыграет, то эти обвинения не зайдут. В таких вещах картинка всегда слова переиграет. Ну а в том, что Зеленский сумеет хорошо эту роль исполнить, лично у меня сомнений нет.

Короче, как говорится, сильная болезнь требует сильного лекарства. Ситуация сложная и чтобы ее распутать нужны нестандартные шаги.

Аббас Галлямов, «Эхо Москвы»

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