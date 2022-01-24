«Ваша очередь отправлять курьера»: Белоруска потроллила мошенников 2 24.01.2022, 10:41

15,332

Схема уже была проверена мошенниками, но, вероятно, они такого не ожидали.

Мошенники продолжают скупать все подряд по схеме «оплатил доставку — подтвердите» — от холодильников до сандаликов. Последние как раз продавала читательница «Онлайнера», когда мошенники вступили с ней в переписку в WhatsApp. «Уже 100 раз слышала, читала, знала, остерегалась», — говорит читательница. Но все равно чуть не попалась.

Схема уже была обкатана мошенниками, но, вероятно, они не ожидали, что кто-то сделает вид, что получил деньги и ждет курьера.

— Я, конечно, от них ничего не получила и сама не переводила. Когда поняла, что меня обманули, решила потроллить и попросила данные карточки в том же формате, что на их фишинг-страничке (номер, CCV-код и баланс). С моей карточки они не могли ничего снять, потому что я с нее быстро перевела деньги на виртуальную карту, а потом заблокировала, — объясняет читательница.

В итоге мошенники сами пообещали написать на продавца «заявление в милицию».

— Да, и еще не поленитесь позвонить на номер. Моего мошенника номер был заблокирован на входящие звонки. Это еще один лайфхак, — добавляет читательница.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».