Тайвань сообщает о новом крупномасштабном вторжении ВВС Китая 9 24.01.2022, 11:12

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Изображение: REUTERS/Dado Ruvic

Пекин направил 39 летательных судов в зону, которую покрывает тайваньские системы ПВО.

Правительство Тайваня сообщило о крупнейшем с октября вторжении ВВС Китая в его зону противовоздушной обороны, а министерство обороны острова заявило, что тайваньские истребители поднялись в воздух, чтобы перехватить 39 самолетов в связи с последним всплеском напряженности, сообщает Reuters.

Тайвань уже более года жалуется на неоднократные боевые полеты китайских ВВС вблизи острова. Китай часто посылает свои самолеты в юго-западную части идентификационную зону противовоздушной обороны, или в зону ПВО острова Пратас, который также контролируется тайваньским правительством.

Тайвань заявляет, что неоднократные военные действия Китая поблизости войной "серой зоны", предназначены для того, чтобы измотать силы Тайваня.

По сообщению тайваньского министерства, последняя китайская миссия включала 34 истребителя, четыре самолета радиоэлектронной борьбы и один бомбардировщик.

Согласно карте, предоставленной министерством, самолет пролетел в районе к северо-востоку от Пратаса.

Тайвань направил боевые самолеты, чтобы перехватить китайские самолеты, также были развернуты ракетные системы, говорится в сообщении министерства.

Немедленных комментариев со стороны Китая не последовало, который в прошлом заявлял, что такие действия были учениями, направленными на защиту суверенитета страны.

Хотя было неясно, что могло побудить Китай выполнить такую масштабную миссию, военно-морские силы США и Японии проводят учения в Филиппинском море, обширном районе, который включает воды к востоку от Тайваня.

Тихоокеанский флот США заявил в воскресенье, что в этих учениях участвовали две авианосные ударные группы, которые "проводили тренировки по защите свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Китай усиливает давление на Тайвань, чтобы тот согласился с претензиями КНР на суверенитет острова. Правительство Тайваня заявляет, что хочет мира, но будет защищаться в случае нападения.

Тайвань сообщил об обнаружении 148 самолетов китайских ВВС в южной и юго-западной части своей зоны противовоздушной обороны за четырехдневный период, начавшийся 1 октября, в тот же день, когда Китай отметил ключевой патриотический праздник — Национальный день.

С тех пор Тайвань сообщает о почти ежедневных вылетах китайских ВВС в одно и то же воздушное пространство, но количество самолетов в это воскресенье было самым большим за один день после октябрьских вторжений.

Не было произведено ни одного выстрела, и китайские самолеты летали не в воздушном пространстве Тайваня, а в его зоне действия ПВО, более широкой зоне, которую Тайвань контролирует и патрулирует, что дает ему больше времени для реагирования на любые угрозы.

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