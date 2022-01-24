Назван сок, эффективно снижающий высокое давление 24.01.2022, 11:26

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Фото: iamcook.ru

Он богат калием.

По мнению ученых, богатый калием натуральный сливовый сок может быть эффективным органическим средством борьбы с гипертонией, пишет healthinfo.ua.

Учеными Университета Вуллонгонг (Австралия) было установлено, что употребление одной порции объемом 300 миллилитров сливового сока может способствовать «значительному снижению артериального давления» на протяжении последующих 24 часов. Свое исследование они проводили с использованием японского сорта сливы Queen Garnet, отличающийся очень высоким уровнем веществ антоцианов – эти мощные антиоксиданты обладают гипотензивным эффектом.

Участники эксперимента были поделены на две группы: одна – возрастом 65 лет и старше, другая – возрастом от 18 до 45 лет. Добровольцы получали либо одну дозу сливового сока в 300 мл, либо три дозы сока по 100 мл в течение дня. Ученые отметили, что снижение артериального давления было зафиксировано к финалу в обеих группах, но особенно хорошо помогал снижать давление однократный прием сока пожилыми людьми.

До этого гипотензивное действие сливы ученые могли наблюдать в исследовании с крысами, страдавшими гипертонией (о нем пишет журнал Pharmacognosy Reviews). Специалисты изучали влияние экстракта чернослива на артериальное давление крыс при пероральном введении. Оказалось, что его прием эффективно понижал давление животным-гипертоникам в течение последующих 45 минут.

Научные эксперты отметили, что, помимо антиоксидантного эффекта, «богатая калием слива и сок из нее помогают избавляться от натрия через мочеиспускание, тем самым снижая напряжение внутри стенок кровеносных сосудов – благодаря этому уменьшается кровяное давление и вероятность инсульта».

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