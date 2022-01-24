Нацбанк и Белстат стыдливо прячут реальную инфляцию 24.01.2022, 12:11

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Эксперты показали, как она выглядит.

Прогноз инфляции в начале 2021 года оценивался в 5%, но реальный показатель оказался в два раза больше — 9.97%. Понять, что происходит с инфляцией, можно понаблюдав за динамикой цен продовольственных и не продовольственных товаров, услуг.

На последние цены выросли меньше всего— на 7,6%. На непродовольственные товары поднялись в цене на 9,9%, а вот продовольственные подорожали на 11,4%.

При этом население ощущает инфляцию выше, чем тот средний темп в 9.97%, который зафиксировал Нацбанк. Инфляция наиболее затрагивает в людей с небольшими заработками. Реальная, медианная зарплата белорусов существенно ниже средней. Подавляющее большинство людей даже в Минске не получает «по пятьсот». Для этой категории населения продукты питания занимают в потребительской корзине гораздо большее место, чем все остальное (в среднем по стране на еду уходит 36,5 % всех затрат). А ведь продовольственные товары подорожали больше всего, информирует телеграм-канал «Нашы Грошы».

Майонез за год стал дороже на 23,1%, табачные изделия — на 13%, лекарства — на 14,7, топливо — на 17,1%. Продукты и услуги, которые белорусы используют ежедневно, выросли значительно выше среднего темпа инфляции. Даже цены на социально значимые товары, которые Белстат специально вынес в отдельную позицию, выросли на 9,1% — а ведь они находятся под строгим контролем правительства.

Сегодня настроения белорусов по отношению к инфляции крайне пессимистичное. 65,7% людей, опрошенных Нацбанком в декабре, уверены, что цены будут расти также интенсивно, как и сейчас. А 19,5% считают, что они будут расти в будущем еще быстрее. Оптимистов среди белорусов всего лишь 13,2%.

В условиях высокой инфляции население начинает себя вести иначе: переходит на более дешевые товары, по-другому сберегает. Достаточно сказать, что уже сегодня в качестве средств сбережения треть населения использует наличные, и только 12% готовы доверить свои деньги банку. Все это еще больше усугубляет и без того непростую ситуацию.

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